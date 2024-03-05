台南公幼拚招生 去年滿招校強敵環伺 今年拚得更辛苦

公幼受到非營利幼兒園、準公幼大增影響，近2年來公幼普遍出現招生不足問題，今年台南再有8所學校的附設幼兒園新園舍完工，班級再增多，對家長有利，但學校的壓力也更大。今天辦理第一次招生登記，市區許多學校到中午仍未招滿，而且有的學校離目標還很遠，老師繼續努力拚招生。

台南市今年有8所新建幼兒園落成啟用，包括立人、文賢、南區新興國小、永華國小、日新國小等附幼，以及新市、第三、第四專設幼兒園。市區的立人國小最受矚目，新建的幼兒園將完工，今年8月可啟用，共設置10個班級，其中2歲專班4班、普通班6班，到中午止，2歲專班已收3班，另普通班應收61名，收46人，還要再衝刺，園方表示，可能還要辦第2次登記。

永華國小新建的幼兒園也要完工，共有2歲專班2班、普通班4班，其中2雖專班已快招到1班，但普通班還差一大段距離，必須再拚。去年都招滿的東區復興、崇學國小附幼也都還沒招滿，園方及老師都繼續在拚招生。過去市區幼兒園班級數最多的協進國小，2歲專班1班、普通班7班，其中普通班若再招到近20人，就可維持原來班級運作，校長陳智揚說，還要再繼續努力。

東光國小去年幼兒園滿招，受到附近非營利幼兒園、準公幼競爭以及少子化影響，2歲專班雖快招滿，但普通班要招收47人，目前離目標還有段距離。

南區龍崗國小去年沒招滿，今年減為1班，但到中午也還沒招滿，仍要再拚一下，校長李啓榮表示，為了吸引更多家長帶孩子來就讀幼兒園，事前製作海報文宣，介紹學校特色以及優質課程，希望更多孩子來這裡，從幼兒園讀到國小。