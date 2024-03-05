全教產批特教加給做半套 教育部：3種情況可全額支領

全教產今早召開記者會指出，各縣市兼任行政業務的特教老師，支領1800元特教加給的標準不一，導致有縣市特師兼辦輔導室行政業務，就不能領到全額。對此，教育部回應，特師只要符合3種兼辦特教業務的情況，均可依規定支領全額特教加給。

過往特教老師如兼學校行政職會被扣減每月1800元的特教加給，今年行政院修法，讓兼特教相關業務的老師可支領全額。但全教產理事長林碩杰接獲投訴說各縣市作法不一，有些縣市教育局規定要是「特教組組長」才能支領全額，如果是兼辦如輔導室的行政業務就不行，呼籲教育部出面解決差別待遇的情況。

教育部指出，依據現行公立中小學教師職務加給及工作費支給要點規定，編制內特師同時兼任一般學校辦理特殊教育業務主管職務，可支給全額特殊教育職務加給，資格認定方式有3種。首先是於處、室內設置特殊教育組的處、室主管，例如於輔導室內設置特殊教育組的輔導主任；再來是學校有設置資優教育組的組長。如果學校因員額編制無設置特教專責單位，是由輔導室或其他單位專責辦理特教業務，且主管為特師兼任者，可依規定支領全額特教加給。

全教產今日指出，不同縣市設置特教組的標準不一，例如新竹縣市、台中市、彰化縣等要3個以上的特教班才能設置特教組和特教組長，嘉義縣、花東是2個班以上。

教育部回應表示，如學校因特教班級數未達設置特教組長的標準，而由其他單位專責辦理特教業務，只要符合前述第3點資格，也得依規定支領全額特教加給。