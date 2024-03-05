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與澳洲共推國際教育旅行 北市教育局：盼培養更多青年實踐家
台北市與澳洲黃金海岸市擁有超過40年的姊妹市情誼，教育局疫情解封後更規畫國際教育旅行，今年已規畫3團不同模組教育旅行團赴黃金海岸市交流，教育局說，澳洲政府除了保有技職教育優勢外，也積極推動STEM人才養成計畫，期盼透過國際間交流合作，培養更多跨界青年實踐家。
教育局表示，全球科技急遽發展的趨勢，澳洲政府除了保持原有技職教育優勢外，也積極推動STEM人才養成計畫，重視培養學生理論與思維邏輯外，也特別着重學生解難能力、創新技能應用，以及協作力的培養。
教育局說，去年是北市與澳洲交流的黃金年，除雙語教育學校校長及教師前往澳大利亞黃金海岸市進行增能交流，截至目前已規畫3團不同模組的高中職海外見學團至黃金海岸市學習，從沉浸式語言學習到技職產業見學，再到議題式探究，每一團都是精心策劃，不再是「遊」，更重視跨界、跨域的「學」。
教育局舉例，本次回國的SDGs團，上月24日出發至黃金海岸市Hillcrest Christian College參與創新STEM永續課程今天將返國，該團課程規畫除結合永續議題與STEM教育特色，激發學生系統思考與解決問題能力，更鼓勵動手做來增強學生的行動實踐力。
教育局表示，台北市與黃金海岸市擁有超過40年的姊妹市情誼，疫情解封後也搭建許多橋梁，幫助學生至海外真實的互動與學習，同時這也是目前深耕國際教育、雙語教育的重點工程，期許透過這樣的課程規劃，盼能為北市打造更多跨界青年實踐家，為地球永續無畏當責，善盡世界公民應有責任。
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