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台美教育對話：3千美國學生今年來台學華語人數創新高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台美教育倡議第四次高層對話，前排左五起分別為聯邦教育部幕僚長Lexi Barrett、與教育部次長劉孟奇。圖／教育部提供
台美教育倡議第四次高層對話，前排左五起分別為聯邦教育部幕僚長Lexi Barrett、與教育部次長劉孟奇。圖／教育部提供

台美雙方於109年簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」啟動「台美教育倡議」。3月4日於美國華府以線上混合實體方式，舉辦台美教育倡議第4次高層對話，教育部政務次長劉孟奇表示，今年將有3080名美國學生來台研習華語，人數創下歷史新高；教育部也會選送147名華語教師、教學助理赴美，補助20所我國大學與56所美國大學執行優華語計畫，以及設立4所台灣華語教學中心。

為了深化台美教育交流合作，劉孟奇率領國際司長李彥儀等赴美國華府參與「台美教育倡議第4次高層對話」。由劉孟騎、駐美代表處俞大㵢擔任主談，美方則由國務院亞太助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助理國務卿道森（Camille Dawson）、教育文化局代理副助理國務卿Marrianne Craven等代表主談。

台美雙方盤點在「台美教育倡議」架構下合作進程未來展望。教育部指出，除了華語計畫，另一重大成就則在高等教育領域，由12所我國大學組成的台灣大學學術聯盟，已與美國3個大學系統簽署合作備忘錄，合作範圍涵蓋半導體、工程科學、華語文教育等領域。

教育部指出，教育部每年將投入1億新台幣作為種子基金，支持我國大學聯盟與美國大學系統推動合作，以促進人才培育及科技發展。

台美教育倡議第4次高層對話結束後，教育部訪團也接續拜會馬里蘭大學，由校長Darryll J. Pines偕相關主管接見。高教司司長朱俊彰表示，希望在現有推展校對校「優華語計畫」合作的基礎上，促進校際雙向互惠的工程領域人才培育交流，並探討配合美國學生來台實習提供專業領域華語課程的可行性。

教育部 美國 華語

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