基隆傳學生霸凌3人持鐵鏟猛砸1學生 「把他頭壓下去」

基隆市又傳出學生霸凌事件，有人在臉書社群貼出一段影片，是三名學生分別持工地大門、鐵鏟猛砸一名學生，地點就在學校旁一處工地。據了解，是之前因為肢體碰觸到對方發生誤會被尋仇。 市府教育處表示，警方已依少年事件法處理，昨晚和學校緊急聯繫，已經確認了，今天學校會召集學務處、輔導處及兩班的導師，進行後續相關處理及輔導。

今天有人在臉書社群「基隆人大小事」轉貼一段學生霸凌影片，畫面顯示發生在3月4日下午4到5點多的放學時間，在基隆市某國中校園附近的地點，現場可以看到至少5名學生，有3穿著運動服的學生， 毆打一名穿運動服的學生，另有2人在一旁觀看，一人在錄影，一人在觀戰。

畫面一開始是一名學生先毆打被害學生，接著把人推倒摔在在一處工地堆裡，猛烈地揍他；接著出現另一名學生動作更猛，把整個大門拿起來砸下去，接著拿放在地上的鐵鏟猛砸學生；最後又竄出一名學生，也拿鐵鏟一直猛砸。

毆打過程中施暴學生大喊「把他的頭壓在裡面」、「看什小」、「玻璃喔」等，並不斷罵三字經，被害學生蜷縮角落被打趴，最後學生還說要叫救護車。

教育處表示，針對此案昨天晚上已經和學校緊急聯繫，已經確認了，教育處處理這部分，今天學校會召集學務處、輔導處及兩班的導師，進行後續相關處理及輔導，教育處會就輔導的資源給予協助。教育處也已經通報市長謝國樑。

教育處初步了解，是被害少年與加害少年為同學，之前去市區遊玩時，互相輕拍屁股造成誤會，這名加害少年就跟哥哥說，夥同另外2名少年昨5時下課後對少年施暴。被害少年有手腳、身體挫傷。