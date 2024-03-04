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誤打誤撞的科學樂趣 張俊哲主講真理論壇

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

「克服迷惘就是要克服『最大靜摩擦力』，要踏出第一步！」曾從台大植物病蟲害學系昆蟲組（昆蟲系前身）休學、後來轉系到農化系，公費赴劍橋大學留學、最後重返台大昆蟲系擔任教授的張俊哲受訪表示，自己當初面對許多迷惘，很多決定也是道聽塗說、誤打誤撞，但只有勇敢嘗試才會知道方向。

台大基督徒老師主辦的真理論壇過去曾邀請麻省理工、牛津、史丹佛等名校專家學者分享，題目包括「一百種人生選擇」、「金錢的價值」、「十字路口的抉擇」等主題。第七屆台灣真理論壇將於15日晚間7點半在台大應力所舉辦，邀請台大昆蟲系教授張俊哲作為主講人，主題則是「迷茫！人生航行的方向」，並由台大社工系特聘教授沈瓊桃擔任訪談人。

沈瓊桃於明尼蘇達大學社會工作學院取得博士學位，專長為家暴防治、兒少保護與親職教育等，曾擔任台大學務長、台大學生心理輔導中心主任與台灣社會工作教育學會理事長。

捕蟲網帶來的迷惘

張俊哲是現任台大出版中心主任，於英國劍橋大學獲得遺傳學博士學位，專長為發育生物學與分子遺傳學，迄今已曾9度獲得校級教學優良的榮譽，2018年更獲「教學傑出獎」也曾擔任臺大教學發展中心電子報主編多年。

他分享當初考進昆蟲系，其實就是填志願的結果，進去沒多久就決定休學重考，結果重考沒有考得比較好，只能復學繼續讀昆蟲系。張俊哲分享說，當初全班都要訂購一隻捕蟲網，看著那隻捕蟲網，他心裡卻想著，「不知道這一支捕蟲網，能帶我找到什麼工作？」

邁步能克服迷惘

後來，張俊哲歷經轉系到農化系農製組(現為生化科技系)、攻讀生化科學所，更申請到唯一個公費留學的名額，至劍橋大學攻讀遺傳學。他說，科學的有趣一定要挖掘，就像一座山有豐富的礦產，如果沒有去挖掘，就只是一座漂亮的山，「很多人認為沒找到自己喜歡的領域就無法盡全力，更不願踏出第一步」。

張俊哲表示，自己在成長的過程中也歷經許多迷惘，很多選擇也是道聽塗說、誤打誤撞，但克服迷惘的第一步就是踏出第一步，克服「最大靜摩擦力」，「人生志向就像許許多座山，你可以選一座爬了一百步，都還有機會折返再前往另外一座山，無論如何至少不是在地面」。

真理論壇報名方式採線上報名，報名截止日期為3月15日中午前。

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