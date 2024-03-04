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高中生也能創業！新北StartUp挑戰賽最高可獲2萬獎金

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市教育局與青年局及在地7所大學創新育成中心，合辦新北市高級中等學校New StartUp創業挑戰賽。圖／新北教育局提供
新北市教育局與青年局及在地7所大學創新育成中心，合辦新北市高級中等學校New StartUp創業挑戰賽。圖／新北教育局提供

新北市教育局與青年局及在地7所大學創新育成中心，合辦新北市高級中等學校New StartUp創業挑戰賽，即日起報名至3月15日下午5點為止。教育局說比賽採3階段，最終於10月評選，最高可獲獎金2萬，總獎金達9.5萬，盼培養高中職生規畫、執行、團隊管理素養。

新北教育局說，透過創業挑戰賽培養高中職生在求學階段，有規畫執行、創新應變、財務管理、團隊合作、資源應用等素養能力，也可豐富學習歷程；此外，競賽整合7所大學創新育成中心資源，未來升學可持續運用，若想先就業、創業，也可利用青年局青創基地資源，從高中階段就先奠基創業基礎。

教育局指出，創業挑戰賽計畫採3階段，第一階段初審為書面審查；第二階段比照募資大會，需向業界資深經理人報告創業計畫，從中擇優錄取執行企畫，每組補助5000元，可在市集、網站或其他社群實踐；最後第三階段成果發表，預計10月評選決賽獎項，金拓獎每件最高獎金2萬、銀拓獎每件1萬、銅拓獎每件5000元，總獎金高達9.5萬。

承辦競賽的泰山高中校長孔令文說，辦理這樣的競賽，除讓學生有發揮創意的管道外，也可在求學階段就先試著實踐自己的創業想法。歡迎新北高中職學生踴躍組隊報名參加，報名即日起至3月15日下午5點為止，可至泰山高中校網「新北市New StartUp創業挑戰賽專區」下載（https://www.tssh.ntpc.edu.tw/home）。

創業 教育局

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