課程、實習、就業一條龍接軌職場！

中信銀行個人金融執行長楊淑惠開講 中金院產學合作課程開跑

中信金融管理學院（下稱「中金院」） 推動畢業即就業，累積至今已有超過三百名畢業生進入中國信託金融控股公司（下稱「中信金控」）服務，近年邀請產學合作夥伴中國信託商業銀行（下稱「中信銀行」）開設個人金融、法人金融與資訊實務學程，並由台灣人壽保險公司（下稱「台灣人壽」）開設保險實務課程，由業師輔導學生將理論應用於實務經驗中，並安排相關實習機會，期望未來接軌職場更順暢。個人金融專業學程於2月23日開課，中信銀行個人金融執行長楊淑惠特別開設線上講座，勉勵中金院學生未來投入與大眾生活息息相關的個人金融領域發展，同時承擔更多的社會責任、造福人群。

中信銀行經營策略處處長傅竹屏副總分享個人金融以客戶為核心的業務範圍、經營特色與金融業責任三大主軸。 圖／中信金融管理學院 提供

楊淑惠執行長強調，個人金融「無所不在、無微不至」，中信銀行以客戶需求為核心提供全方位的金融產品與服務。她指出，「規模、體驗、創新、風險」是中信銀行個人金融的經營特色，首先規模是業務發展之根本，目前中信銀行實體ATM數量為全臺最多，同時積極擴展分行數，持續推動流程數位化客戶優質體驗、中國信託Home Bank APP改版，並發展人工智慧，讓智能客服不再只是猜測客戶的心理，能更明確了解客戶需求，最後在提升客戶體驗之餘，授信、作業、行銷、法遵等四大風險同樣不可忽略。楊淑惠執行長鼓勵學生在課程中發揮創新能力，集思廣益構思出更多元、符合趨勢的想法，以因應金融環境的快速更迭，讓中信銀行能持續保持市場領先地位。

個人金融專業課程將陸續安排具備多年經驗的中信銀行個人金融相關資深主管們授課，以實務案例傳授經驗予中金院學生。今年2月23日的第一堂課由中信銀行經營策略處處長傅竹屏副總經理擔綱，分享個人金融的業務範圍、經營特色、金融業責任三大主軸揭開序幕。個人金融業務範疇核心是以「客戶」為中心，三個主要業務項目包含財富管理、支付服務、個人貸款，要讓消費者有良好的體驗是維繫客戶關係的重大關鍵，掌控風險為經營金融業務的必要措施，期望學生能從各種不同的切入點深入探索個人金融領域。傅竹屏副總經理也提及臺灣邁入高齡化社會，老年人口佔臺灣人口數已達14%，該族群也有個人金融理財的需求，她鼓勵學生可以思考老年族群理財需求相關的議題，培養創新思維。

中金院金融職訓處處長邱秀婕表示，中金院與中信金控攜手開設個人金融、法人金融、保險與資訊科技等實務學程，搭配企業實習與就業媒合打造學生職場即戰力。實務學程在課堂中透過業師對學生提問，不僅引導學生即時思考，同時體現互動的重要性。邱秀婕處長表示，課程結束後將安排學生前往中信銀行各分行進行暑期及學期實習，如何與客戶進行溝通表達是非常重要的能力，盼學生能在課程中主動學習、聆聽並積極給予回應。

中信金融管理學院設有財金、財法、企管、金融管理學士班、科技金融、運動產業管理等系所，歡迎有志於金融、智慧科技與運動產業管理的青年學子加入。今年學年度大學部招生入學已經開跑，繁星推薦將於今年3月12日至3月13日受理申請、申請入學於3月20日至3月22日受理申請，考生也可參加今年7月的單獨招生，備妥書審資料並檢附學測、統測、分科測驗或中金院自辦考試成績即可申請，免收報名費，夢想成為新世代全方位智慧金融科技菁英的青年學子皆可報名，詳細內容可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢，或電洽中金院招生中心06-2870223。

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