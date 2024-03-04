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全國學生音樂比賽 基隆打造團體比賽舞台供選手展身手

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供

基隆市政府承辦112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，賽程是3月1日至15日，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手，爭取佳績。

基市教育處表示，全國學生音樂比賽是國內規模最大的藝文比賽，北區決賽睽違7年，再度輪由基隆市政府承辦。參賽項目共有12項，總計860隊、2萬5122人次參賽，為分區決賽中隊數最多的區域。比賽場地除了基隆市表演藝術中心、七堵國小，還有國立台灣戲曲學院、台北和平籃球館共4處。

教育處說，「台上10分鐘，台下10年功」，音樂藝術的完美表現，除了參賽學生自己的努力，背後更有學校師長及家長不遺餘力的支持。市府協同25所承辦學校，全力為各縣市表現優異的代表隊，提供最好的舞台，展現平日紮實練習累積的功力。

基市府教育處代理處長楊桂杰表示，音樂素養培養倚重長期的累積薰陶，無論是旋律情緒的流動，演奏空間的情境氛圍，都是音樂體驗的一部分。感謝承辦學校通力合作，希望透過賽事讓各縣市團隊互相觀摩交流，教育處也會持續培養學生各項領域發展健全，提升基隆市藝文素養。

112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供
112學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽3月1日至15日登場，基隆市表演藝術中心和七堵國小有設比賽場地，為參賽學生提供最好的舞台大展身手。圖／基市府提供

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