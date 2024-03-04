教部育才重企業需求 學界憂找無人

教育部博士獎學金方案幾經波折後定調，於本月起開始向大學徵件，但有學界人士指出，綜觀教育部該方案，包括如業界搭配、將就業列為績效指標等，目的就是培養業界需要的人才，且近年半導體業界不停向政府單位要人，相比之下，為學界育才還有待努力。

教育部定案獎學金方案自一一三學年上路，首年補助一千二百名博士生，每月可獲四萬元，其中由教育部補助二萬，學校和企業再拿二萬，學校多已積極尋求企業支持。

但有學界人士指出，教育部獎學金方案目的是培養業界所需人才，「只是沒有講得這麼明白」。甚至無需太重視具備頂尖研究，而是於博班時期側重培養業界需要的技能。

學界人士認為，學校提報的計畫書需包括課程規畫，側重實習課程、產學共構課程等；績效指標則包括專利申請、技術報告，多是需要業界協力。但業界付出就是要獲得人力和技術，尤其半導體業不停向政府要人，相較之下學界也缺人但給政府的壓力沒有這麼大，若純粹為學界育才，還有待努力。

陽明交大教務長陳永昇則指出，國科會獎學金較側重教研人才培育，兩個單位提出的方案都是月領四萬，由於不得重複請領，學生可以自行選擇，研究傾向者能選擇國科會，需要業界資源者則能申請教育部方案，「若純粹都傾向科研人才則有點太前瞻了」。

教育部回應，行政院核定「因應高教人才斷層—提升教研人員待遇計畫」包括國科會與教育部獎學金，教育部獎學金方案是透過定額及加碼補助機制，引導學校針對職涯輔導、學生實習銜接及師生參與產學合作研究等情形，擇優加碼補助學生，提升學生就讀博士意願，培育高階教研人才為國家社會所用。