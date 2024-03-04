教部博士獎學金 1200人月領4萬

台灣高教面臨人才危機，教育部規畫博士生獎學金補助計畫，去年提出最高月領七萬元方案，但最終未獲落實。本報掌握，教育部已定案結合職涯發展與甄別機制的博士生獎學金計畫自一一三學年上路，首年補助一千二百名博士生，每月可獲四萬元，其中由教育部補助二萬，學校和企業再拿二萬。

中研院長廖俊智去年於立法院指出，國內高教正面臨讀博士誘因低、科研人才所得低、退休所得低「三低」困境，為此，教育部、國科會近期陸續推出博士獎學金計畫，教育部計畫幾經波折後日前再召開說明會，定調額度為每月四萬元，但學校可再訂定規範爭取教育部加碼。

計畫採三加二推動，第一期至一一五學年，第二期到一一七學年，首年起每年補助一千二百名，名額逐年遞增，至一一五學年開始則維持每年三千六百名，又學校須於計畫執行滿二年和四年時提出成果檢核報告。補助對象為本國博一至博三生，本月起向大學徵件，預計七月公告每校名額。

台大表示，除重點科技學院無法參加獎學金計畫外，目前開放所有院系提出申請。但獎學金計畫採半額補助，因此學校要取得較多名額需產業支持，學校正在邀請相關企業中；然而如人社領域學院不易尋求外部支持，學校也將研擬提供較優渥的補助。

台大也指出，教育部還沒說明各校可分得的名額，因此學校先不設限院系所申請名額，由各院系所考量自身量能和外部資源提出申請，由學校彙整提教育部。

陽明交大教務長陳永昇表示，教育部希望該方案可促成更多人才投入博士，也不希望再產出流浪博士，因此會將博士註冊率、就業率等列入檢核指標。學校大致規畫博士畢業後可進入工研院或業界部門，但實則很難完全保證就業，人社領域又再難一些。

清大教務長巫勇賢則指出，教育部跟國科會獎學金方案不得重複請領，學校研擬先扣減獲核定的國科會名額，再開放各院系所爭取。會基於產學合作對象向企業爭取獎學金補助，教育部先前也鼓勵人社領域學院盡量努力，若真無法找到合適的外部支持，學校便會承擔。