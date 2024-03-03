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北市高中師被學生吐口水還挨揍 教育局：將給予慰問金、諮商
台北市某高中學生在課堂上疑不服科任老師管教，情緒失控，衝上前吐口水、毆打老師，該師多處紅腫受傷，校方事後先讓家長將學生帶回。北市教育局今表示，會協助學校後續輔導，受傷老師部分也會依法給予受傷慰問金，有需要也會提供相關諮商。
教育局表示，該生為特教生，校方第一時間已經處理全班學生團體輔導，該生目前由家長同意在家學習及照顧，待情緒穩定後再返校上課，校方也有向教育局聯繫申請特教資源，做情緒障礙學生專業介入協助，學校會依據身心障礙學生正向行為支持三級預防計畫，給予該生最大個別化正向支持，減少該生行為問題，也同時避免造成班級學習氛圍問題。
另針對遭攻擊老師，教育局說，將視就醫後的狀況，依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」按需治療的情形發給受傷慰問金，教師研習中心也有提供教師個人或家庭專業心理諮商及紓壓輔導課程等支持服務，教師有需要教育局都可協助。
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