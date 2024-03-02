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血汗幼兒園徵助理卻變導師 超收被檢舉幽靈老師就出現

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一名曾在某幼兒園任職的網友爆料。一開始應徵助理，上班卻變導師，從帶11名學生，2個月後師生比1比21。示意圖，圖中孩童與新聞無關。本報資料照片
一名曾在某幼兒園任職的網友爆料。一開始應徵助理，上班卻變導師，從帶11名學生，2個月後師生比1比21。示意圖，圖中孩童與新聞無關。本報資料照片

一名曾在幼兒園工作的網友在「靠北幼稚園」爆料，當初應徵助理，隔天上班卻變成導師。從一開始1班11名學生，2個月後暴增為師生比1比21，「學生超收但每次被檢舉時都平安無事」。他硬撐2年決定辭職，還被主管指責年輕人不耐操，而這2年就有8名老師是被同樣手法騙進來。

該名網友表示，該家幼兒園一開始以助理名義徵人，他去應徵後卻要立刻帶班級，連職前訓練都沒有，隔天上班立刻當導師。他任職2年期間有8名老師都是被同樣手法騙進來，全都做1、2個月辭職。

主管一開始稱擔心他不適應，故意造假班級學生數量，一開始安排11名學生。他說，園方之後找各種理由增加學生，諸如「孩子沒老師帶，很可憐很無辜」。當他上班2個月後比較上手，主任就說有插班生，一直加學生，師生比來到1比21。

他表示，學生超收，但每次被檢舉時都平安無事，「我真的搞不懂為何檢查，會先告知學校什麼時候來檢查哪些不合格項目」。被檢舉超收的話，檢查當天掛名老師就會在突然出現，讓全校師生比低於標準。那些掛名老師只會在被檢查時出現，簡直可以寫一本幼兒園神秘老師檔案了。

曾任職的幼兒園，每逢尾牙都稱經營困難，要求員工共體時艱，年終固定發600至2000元。且做滿3年的資深員工才能領到上限，剛進去的菜鳥只有600元，當初拿到年終時讓他傻眼，只有6張100元紙鈔。之所以滿3年就是資深員工，因為老師幾乎撐不到3年就會離職。

他說，尾牙抽獎作弊連連，第一獎1萬元到第6獎3000元都是園長自己人抽走。他做滿第二年覺悟了，上周提出辭職，後來得知園長跟主任狂罵他年輕人不耐人、隨便辭職造成人力困難。離開後才知道外面世界多麼美好，就算去跑外送也遠勝於當幼教老師。

其他網友表示，「去工廠當作業員，還有至少一個月的年終，還不用遇到恐龍家長」、「離職是唯一解藥」、「有些園長老闆對老師待遇真的很不人道，面臨主管和家長壓力，都哀叫找不到老師，政府教育單位官員到底有沒有重視幼兒教育老師問題呢」、「哪個縣市會提前預告要來檢查」、「幼教界真的是被騙進去後，才會發現水很深」。

有網友表示，「與我際遇快雷同耶！真的要清查時都會跑出來，我覺得掛名老師，是想要每月津貼6-800不等吧」、「連我只是寫信問教育局某幼兒園的事情，詢問是否合法，幼兒園居然知道是我，還好我小孩轉學了」。

主管 幼兒園 教師

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