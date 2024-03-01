影／空姐轉職棄高薪 泰雅族姐妹圓夢回部落當小學老師

原住民正妹羅珮銜原在中國東方航空公司服務，3年前因疫情回到臺灣，因緣際會前往小學代課，沒想到愛上教職。航空公司去年5月召回，她坦承「曾掙扎過」，最後決定留在原鄉當代課老師，考上台中教育大學原住民碩士專班，即將邁入正式教職。

姐姐羅梓瑜是藥劑師，在宜蘭榮總服務，因家鄉寒溪國小缺教師，她隨即加入代課老師行列。她堅定投入教職，是因有名學生問她「老師，妳可不可以當我的媽媽？」，深切感受到偏鄉孩子需要陪伴，商議後姊妹一起報考台中教育大學原民碩士專班。

姐妹在教學過程，透過分享自己故事的方式傳遞經驗，希望為原鄉的孩子開一扇窗。

羅珮銜說，在空中服務擔任空服員一直是他的夢想，雖然完成實習，但正式上崗時遇疫情中斷。似乎注定要回到原鄉服務。

去年5月，東方航空召回台灣籍空服員，羅珮銜說，她曾經掙扎過，但轉念一想，終究要回到台灣，且身為泰雅族人，傳承泰雅文化更為重要，因此放棄探索世界的空中生活，毅然決然考取臺中教育大學原民公費生。

羅珮銜如今已是實習教師，目前在新竹尖石小學實習，未來將取得國小教師證，正式擔任教職，最大的希望是能在部落深耕。

羅楠瑜說，部落學校的正式教師很少，只要有人一請假，就必須找代課老師。因有音樂專長，所以偶爾去代課。

她說原本沒有念頭想要踏進教職，沒想到接觸後，發現教學帶給她很大的成就感。雖然在藥師實習時接觸過不少人，很多故事，也有感動時刻。但是回到部落，看到自己家鄉的孩子，心情還是不一樣，尤其看到一點點的進步，自己也會感動開心。

印象最深刻，有名小女孩在放學時抬頭看著羅梓瑜說：「老師，你可不可以當我的媽媽？」，小女孩沒有父母陪伴，寄人籬下，小女孩的話深深衝擊到她，從女孩的眼神看見原來可以幫助到部落的孩子，其實是羅梓瑜找到被肯定、被需要的感覺，毅然決然留在部落教學，並到教育大學讀碩士班。