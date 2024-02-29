高中生帶國中生「自主學習」 教育局：盼國高中每年增8校

北市教育局推動「大手牽小手一起自主學」計畫，今天是芳和實中與成功高中參與計畫同學第一次見面，校長表示，本次參與計畫皆為男生，在自然科學探究與實作比例也比較高，藉由大學伴分享幫助小學伴更快掌握「自主學習」要領。教育局表示，幾年國高中共有24校參與，目標是國高中每年能增加8校。

芳和實中校長黃琬茹表示，該學期參與該計畫共有8位學生大多是以國一同學為主，今天是小學伴與成功高中7位同學第一次見面，事前也有先做過媒合，看學生哪方面感興趣，並找到合適的學伴，雙方針對學習的內容、時間交流，大學伴也能就自身經驗給予建議，接下來每組會各自約時間，一個月至少一次線上交流，4個月後於成功高中進行成果發表。

芳和實中國一生黃品承本學期研究有關「圍棋官子分析」他透露上學期自主學期是選擇魔方，成效還不錯，這次想選更有挑戰性的東西，選擇圍棋，而自己比較擔心是時間分配上問題，需要指導。

黃品承搭擋成功高中同學莊明翰表示，自主學習過程是很樂在其中，拋開學科學習自己喜歡的東西，很不錯體驗，過去實踐過程中也會遇到撞牆期，需要自己克服，不管是學習歷程安排或時間分配，希望利用自身經驗引導國中學弟妹學習，他也表示，不管結果有沒有成功都是很好經歷。

負責參與此次計畫教育局中教科課督柯靜蓉表示，因國高中生年齡比較近，學生和學生間可以透過「亦師亦友」方式一同相互分享及成長，高中的孩子也可以透過這樣的交流反思，也有助於大學面ㄓ，將成果呈現在學習歷程檔案，目前目標每年增加8校，終極目標是所有國高中皆能參與這樣計畫。