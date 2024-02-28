挺過疫情國際變局 航海王謝惠全獲陽明交大傑出校友
國立陽明交通大學今天頒發傑出校友，「航海王」長榮海運前總經理謝惠全帶領團隊挺過新冠肺炎疫情、烏俄戰爭等國際變局，帶領企業穩定佈局，今天獲得陽明交大傑出校友表揚。
陽明交大今天舉行第三屆傑出校友頒獎典禮，獲選者包括長榮海運前總經理謝惠全、台北榮總前副院長馬旭、中華民國資訊經理人協會創會理事長李良猷、奧圖碼董事長陳士元及甫獲選為2023年度好醫生的陳彥廷。
陽明交大表示，謝惠全自運輸工程與管理學系畢業後就進入長榮集團，2019年接任長榮海運總經理後即遭逢百年大疫，隨後又遭逢烏俄戰爭、以巴衝突等變局，仍憑藉判斷與決策，帶領長榮海運穩健布局。謝惠全於疫情期間帶領長榮海運創下營運佳績，今年才宣布退休，但仍憑藉其長才與貢獻獲選為傑出校友。
謝惠全今天從陽明交大校長林奇宏手中接過傑出校友獎座，也以七言詩表達感謝：「踏出校門四十載，暮然回首踰半百。拜賜職涯巔峰路，喜獲殊榮好運助。」
台北榮總前副院長馬旭則於北榮服務近40年，致力於整形外科燒燙傷救治。2014年高雄氣爆、2015年八仙樂園塵爆等國內重大燒燙傷意外，都可見到馬旭身影。
李良猷於1982年創立中華民國資訊經理人協會，42年來致力於推廣企業資訊處理與應用，是國內企業e化重要推手。近年成為經管著作等身的顧問、作家與導師，擔任數家上市櫃公司董事，輔導企業建置AI大數據智慧應用系統。
現任奧圖碼股份有限公司董事長陳士元為計算機工程學系校友，也是中強光電創始成員之一，是早年中光電拓展歐洲的先驅。奧圖碼以中光電強大的技術為後盾，拓展全球佈局、在地經營之品牌策略，如今已是全球數位投影及影像解決方案領導品牌。
去年剛入選《康健》2023年度好醫生的陳彥廷則是牙醫系校友，曾擔任牙醫師公會全聯會理事長、衛福部健保會委員、口腔醫學委員會委員等，對於國內的口腔醫學政策的形塑，特別是牙周病預防治療有舉足輕重的影響。
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