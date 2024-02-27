想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

一名網友在PTT以「有人自學日文完全不靠補習班嗎？？」為題發文，提到自己最近對學日文有興趣，但通勤問題不方便去補習班上課，很多線上課程價錢也超過自己的負擔範圍，因此他好奇靠Youtube或書籍教材自學，能否達到與日本人流利溝通的能力。

許多網友分享自己的自學方法，包含看Youtube、下載語言學習APP、觀看動畫、文學等日本作品，「先用免費資源學50音等就可以學很久了，我從去年5月學到現在」、「語言APP每天花一個小時持續一百多天，目前人在日本基礎的溝通勉強可以，五十音是靠死背的」、「如果你怕只看動漫文法會怪，那就多看各種作品啊，我是小說電影日劇都會看，不是只看ACG，N1也考過了」、「我是剛從日本回來就開始學日文了，現在正在學50音，我看網路很多免費Youtube可以學，所以現在先用那個學，之後真的有需要才找補習班」。

但也有網友提到自學可能會忽略的問題，「我覺得基礎要去上課比較好，但也有人無師自通」、「自學是自學，溝通是溝通，首先你得分清這兩個是完全不同的事」、「只是興趣就慢慢自學，如果要考證照還是要補習」、「自學很難，你不能要求老外照教科書對話稿交談」。