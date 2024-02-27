快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇能否透過自學來學會日文。示意圖／Ingimage
一名網友好奇能否透過自學來學會日文。示意圖／Ingimage

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

一名網友在PTT以「有人自學日文完全不靠補習班嗎？？」為題發文，提到自己最近對學日文有興趣，但通勤問題不方便去補習班上課，很多線上課程價錢也超過自己的負擔範圍，因此他好奇靠Youtube或書籍教材自學，能否達到與日本人流利溝通的能力。

許多網友分享自己的自學方法，包含看Youtube、下載語言學習APP、觀看動畫、文學等日本作品，「先用免費資源學50音等就可以學很久了，我從去年5月學到現在」、「語言APP每天花一個小時持續一百多天，目前人在日本基礎的溝通勉強可以，五十音是靠死背的」、「如果你怕只看動漫文法會怪，那就多看各種作品啊，我是小說電影日劇都會看，不是只看ACG，N1也考過了」、「我是剛從日本回來就開始學日文了，現在正在學50音，我看網路很多免費Youtube可以學，所以現在先用那個學，之後真的有需要才找補習班」。

但也有網友提到自學可能會忽略的問題，「我覺得基礎要去上課比較好，但也有人無師自通」、「自學是自學，溝通是溝通，首先你得分清這兩個是完全不同的事」、「只是興趣就慢慢自學，如果要考證照還是要補習」、「自學很難，你不能要求老外照教科書對話稿交談」。

日文 日本 第二外語

延伸閱讀

兒在補習班玩iPhone14被沒收隔日想取遭拒 家長跳腳求評理

「日睡6小時國小兄妹」虎媽身分曝光 揭孩子全年無休的原因

口感彈脆又新鮮！好市多嚐鮮這商品 網曝「每次去都會買」

打招呼很重要、房間垃圾快點清！「財運不佳」5大NG習慣要避免

相關新聞

想學日語沒錢補習怎麼辦？ 網推「自學法則」：已經通過N1

在台灣，日文是許多人想學習的第二外語。一名網友表示，自己對學日文有興趣，但不方便補習，好奇有沒有自學日文的方法，引發兩派討論，一派網友認為，現今資源豐富，可以靠自學日語通過日檢N1，但也有另一派網友認為，自學不利於實際與他人溝通對談。

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

學習歷程代做代寫、軍備競賽？ 台大：花冤枉錢還有抄襲疑慮

大學學測成績明（27）日上午9時放榜， 學生團體EdYouth今日邀集審查學習歷程的大學招生端及高中、大學生代表，討論「...

新北技職青年大使119取32擠破頭 今年面試將增英文口說

新北市教育局去年底推薦32位技職青年大使赴美見學，今舉辦成果發表暨家長說明會。教育局說，已有100多位學生報名，2月開始...

打造校園「星巴克」 北市興雅國中耗資50萬為親師溝通空間加分

為讓親師有更良好的溝通管道，北市信義區興雅國中3年前將教師會空間改造，將空間打造出咖啡廳氣氛，讓親師在溫暖環境對談，更被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。