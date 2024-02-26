企管學者司徒達賢集40年教學精華 10萬字講義開放下載

政大企業管理研究所名譽暨講座教授司徒達賢集結40多年教學精華，在網路上公布其電子版「策略管理講義2024」。他表示自己不需要升等也不在乎書本銷售，如今只盼讀者能透過講義學習他策略分析相關的學理摘要，並落實執行，以提升經營的績效。

司徒達賢在政大授課已經48年，包括碩博士班、企家班、EMBA與學士班在內培育了超過3000名學生，指導超過80篇博士論文。今年初，司徒達賢公佈其電子版「策略管理講義2024」（https://ba.nccu.edu.tw/zh_tw/download/DownloadOthers?page_no=1&），內容共200多頁、近10萬字，司徒達賢表示，自己從2023年3月開始將40多年教學心得的精華整理集結，「每一個字都是我自己在電腦上打出來的，其中主要觀念都是原創。」

司徒達賢認為，如果學生們優秀而好學，在課堂上就必須用互動討論的方式，才會顯現老師的附加價值，因此老師不宜將時間用在講課，因為學理在書本裡都有，學生應該自行閱讀再來課堂討論。老師如果自己有與教科書不同的想法，就應寫成書或講義，讓大家仔細閱讀後來討論，而不必在課堂上口頭講解。

之所以願意將畢生心血以電子版「講義」形式開放授權，司徒達賢表示，電子版的版權保護很難執行，不如直接公開轉發，而且也省去出版實體書籍所需的繁瑣流程與成本，且更能與讀者互動並進行修正。截至目前，他已依幾位讀者的建議修改3至4次，也發揮了電子版可以即時更新的優點。

司徒達賢20幾年前提出「策略形態分析法」及「策略矩陣」與「產業矩陣」的觀念，他表示，如今他既不需要升等、也不在意書本銷售，更期待的是以公開的電子版形式讓更多人受益。這份講義包括了策略形態、策略構想、策略方案形成及落實、策略矩陣、產業矩陣，以及與策略分析有關的學理摘要，司徒達賢期待讀者們參考此一細緻而合乎邏輯的思考與分析方法，進行策略的設計並落實執行，進而提升經營的績效。

政大指出，在現今知識爆炸的時代，資訊的取得與傳播早已無所不在，司徒達賢不藏私的分享，正是他倡導的開放式教育最實質的體現。