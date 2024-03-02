桃園市大興高中全國金手獎培育搖籃 特色招生-優渥獎勵金搶先卡位
位處桃園市的大興高中,為全國最鄰近國際機場學校,近年來已培育許多航空在地人才,校內共設有普通科及7個職業科系,其中職業科系裡飛機修護科在技術力及教學上更是備受肯定,
在全國飛修技藝競賽中,已連續5年獲得全國金手獎第1名,不僅飛修科成績斐然。多媒體應用科在今年度商業類技藝競賽獲得全桃園該類別唯一金手獎,時尚科拿下2座優勝,電機科也再度榮獲全國技職之光,顯示出學校辦學及教學用心,點此可進入大興高中youtube介紹影片。
校方預計在113年04月13日(六)舉辦本學年度特色招生入學考試,並在113年03月23日(六)舉辦說明會,讓全國各縣市對技職教育有興趣的同學能多一項升學管道, 優勢在於與國中會考並無衝突,可搶先提早卡位。特色招生考試有別於國中會考,以學生實作能力搭配面試來進行多元評量,讓學生更能適性升學。
完成預約並報考特色招生考試就讀者,學校還贈送體育服獎勵金,為學生及家長省下一筆可觀費用,近年來本校多位金手獎選手皆來自全國各縣市,並透過該管道提早搶先錄取,讓大興高中成為全國金手獎培育搖籃,相關報名連結網址https://reurl.cc/qrD0z0。
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