校園遊蕩犬爭議 大學生促檢討

去年台大研究團隊於校內野放白鼻心，未料卻遭遊蕩犬咬死，不少大學近期也傳出校內遊蕩犬攻擊師生事件，讓校園遊蕩犬問題受到關注。台大等六所大學學生會昨共同呼籲，重視校園遊蕩犬問題並檢討現行TNvR措施，也盼教育部邀學生、農業部等一同討論想方案。教育部則說，三月將邀農業部和學生代表討論。

去年六月，台大發生白鼻心「冰箱」遭犬殺事件，同年南華大學校園中也發生白鼻心遭犬殺事件，政大等校也陸續傳出鼬獾、穿山甲遭遊蕩犬攻擊，甚至還有師生被攻擊的情況。

台大、政大、中正、南華、成大、中山等六校大學學生會昨一同召開記者會，指動保法廢除安樂死後，政府安置、領養配套不足，造成人犬衝突、野生動物遭犬殺犬傷的悲劇不斷發生，呼籲政府檢討遊蕩犬政策，不應該因為動保、野保兩派爭論不休而遲遲未有作為。

政大學生會副會長鄭中誠表示，近年有飼主在校園內放養犬隻，不時傳出攻擊師生的事件，校方嘗試解決問題，如定期和動保處合作捕捉，但實際運作困難，即便是當下被認為不具攻擊性的犬隻，被放回後也可能展現攻擊傾向，使得校園流浪犬問題難以解決。

台大學生會長莊智程提到，全台流浪犬數量約有十六萬，實施零安樂死政策後，收容所始終面臨空間不足、資源匱乏的問題，壓縮收容動物的生活品質，政府應從源頭管理並擴充收容所能量。

中山大學學生會長李思平表示，校園流浪犬隻問題不只影響到師生，更對校內野生動物造成威脅，希望教育部發函全台大專校院調查校內犬隻情況，以及是否對人造成傷害、影響其他野生動物生存，並邀集農業部和大學、學生代表一同討論，找到保護師生也兼顧動物福祉的解決方案。

教育部表示，已訂於三月初邀集農業部、學生代表討論，並邀請犬隻管理優良的學校分享方法，再通函學校作參考。

至於學生團體呼籲加強管理TNvR，農業部動保司副司長陳中興表示，較沒有攻擊性的犬隻，捕捉絕育後還是要回到原地，對犬隻的適應性跟福利較好；若攻擊性比較強，捕捉絕育後則要收容，是否管制釋放，由地方政府評估。