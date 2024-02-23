嘉義高中百歲生日賀禮 教育部核准設立全台第一個半導體實驗班

國立嘉義高中4月要過百歲生日，近日先傳出喜訊，該校申請設立半導體實驗班獲教育部核定，是全國第一個半導體實驗班，要培養未來半導體領域基礎人才，今年開辦，預訂招生34名學生（男女兼收）。

教育部推動發展高中半導體相關課程，統計嘉中校近3年大學升學，選擇國立大學電資相關科系人數大幅增加，顯示學生學習趨向與需求，半導實驗班每學期提供2學分特需課程，包含AI程式設計、半導體原理與製造概論、物理元件與電子電路、AI人工智慧影像辨識與半導體製程技術概論 (大學實作課程)等五門課程，總計10學分。

匯聚嘉中老師與大學教授智慧，透過業師授課、半導體公司參訪，以及寒暑假大學AI半導體營隊，為學生提供結合理論實務學習機會。實驗班課程與陽明交通大學歷經2年寒暑假營隊與課程交流，並與陽明交大副校長陳永富領導團隊雷射系統研究中心、李威儀教授團隊進行課程合作，113學年度實驗班課程實施時，將有陽明交大教授參與並進行線上與實體授課。

邀請到有台灣IC設計產業發展推手之稱的交大前校長吳重雨學長，擔任實驗班諮詢教授，獲得傑出校友、世界先進積體電路公司董事長方略、竹科管理局長王永壯，以及服務台積電高階主管等多位業界嘉中傑出校友支持與協助，安排業師授課、專題演講、暑假參訪活動等。

傑出校友、光寶科技集團前總裁林行憲發起募款，匯集385萬元協助推動Discovery Lab專案，協助建置實驗班專屬教室，對學生探索未來科技，提供支援。