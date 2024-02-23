校園流浪犬攻擊事件頻傳 台大等學生會籲檢討TNvR措施

去年國立台灣大學研究團隊於校內野放白鼻心，未料卻遭流浪犬咬死，近期數間大學也傳出校內流浪犬，不時攻擊師生等事件。數個大學學生會今天於立法院前召開記者會，呼籲各界重視校園內流浪犬問題，並檢討現行TNvR措施，希望教育部邀請學生、農業部等一同討論，找出保護教職員工生並關懷動物福祉的方案。

政大學生會副會長鄭中誠表示，近年有飼養主時常在校園內放養犬隻，不時傳出攻擊師生的事件，即便聯絡動保處捕捉，最後也多是將犬隻放回原處，造成學生和里民的不安。

鄭中誠指出，以政大為例，校方雖嘗試解決問題，如定期和動保處合作進行精準捕捉，但實際捕捉非常困難，就算成功捕捉，當下被認為不具攻擊性的犬隻即便被放回，之後也可能展現攻擊傾向，都使得校內流浪犬問題難以解決。

中山大學學生會長李思平指出，校園內流浪犬隻問題日益嚴重，不只影響到師生生活，更對校內野生動物造成威脅。學生團體希望教育部對全台大專校院發函調查校內犬隻情況，以及犬隻是否對人類造成傷害、影響其他野生動物生存，希望藉由調查，讓社會正視校園中的流浪犬問題，並針對不同情況採取對應措施。

再者，李思平也說，希望農業部能和各級學校合作，精確捕捉有攻擊性的犬隻，並檢討TNvR回置措施；學校則應協助遭流浪犬攻擊的師生蒐集證據，並蒐集民眾非法餵食遊蕩動物證據，以此作為裁罰依據，才能確保校園安全。呼籲教育部邀集學生、學校、農業部等討論上述問題，找出保護教職員工生之餘，也能關懷動物福祉的方案。

台大學生會長莊智程則說，綜觀全台，流浪犬數量約在16萬上下，遠超過收容所的量能，又2017年實施零安樂死政策後，收容所始終面臨空間不足、資源匱乏的問題，不僅壓縮收容動物生活品質，也被迫實施TNvR回置政策，最終導致收容環境不佳，被回放的流浪貓犬又在外攻擊野生動物、攻擊人類，結果都不樂見。

莊智程說，政府應該確切檢討流浪犬貓回置造成的人犬衝突、攻擊野生動物風險，從源頭管理、擴充收容所能量，全面朝Ｓ、Ａ（收容、送養），取代Ｒ（回置）的目標前進；又若民眾真心愛護貓犬，則應避免餵食，以領養代替購買，阻絕流浪貓犬族群增加的問題。