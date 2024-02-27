世新穩坐全國傳播教育霸主地位　新聞傳播學院學生實作能力堅強

世新大學穩坐全國傳播教育霸主地位，新聞傳播學院學生實作能力堅強。 圖／世新大學 提供

教育部公布112學年度各大專校院新生註冊率，世新大學以95.48％的過人表現，穩坐北北基私校第一，寫下全國私立大學（不含宗教研修學院）前3名的好成績！擁有眾多招牌科系的新聞傳播學院吸引力更是穩固，在分發入學放榜創下名額擴增、百分之百滿招的亮眼成果。世新大學校長陳清河表示，建校邁入第68年，長年在全國公私立大學名列前茅，期勉世新成為學生、家長與各大企業青睞的優質精緻大學。

少子化浪潮影響各大學招生，世新大學仍以鮮明特色、學校聲譽與辦學表現逆勢成長，新聞傳播學院有一半的科系搶進「2024高中生最愛百大熱門科系排行榜」，依序為廣電系第21名、傳管系第34名、數媒系第52名、圖傳系第157名，高居全國2722個科系的前段班。

理論與實務並重的新聞傳播學院，課程創新融入校內各項頂尖設備，且提供大量實作機會，讓院內8系學生於就學時便能與產業現場、業師接軌。像是建成以來備受各界關注的「智能攝製基地」，持續優化完成了符合業界規格的「實體布景棚」，是全國唯一以教學為主的虛實整合攝影棚，提供不同系所學生豐富、廣闊的影視創作空間與視覺技術創意場域。

世新大學LVS智能攝製基地是全國唯一以教學為主的虛實整合攝影棚。 圖／世新大學 提供

引領虛擬製作人才培育的世新大學，在首屆「48小時國際虛擬製作大賽」，廣電系、數媒系師生團隊，自全球8國、56隊脫穎而出，抱走最佳創意獎及最佳指導獎，是國內唯一獲獎團隊，專業驚豔各國評審。培育最多三金得主、影視名人母校的世新廣電系，學生實作能力出眾、成果豐富，近一年陸續榮獲「日本東京國際短片影展」VR金獎，「We愛．兩岸青年短片大賽」銅獎及優秀獎，「新北市影像新星獎」首獎、最佳實驗片、劇情片優選。聲音創作方面，囊括了「金聲獎」教育專題報導獎、兒童節目獎，「全球華文永續報導獎」學生組音頻類首獎等。

同為世新金字招牌的新聞系，傑出學生不僅包辦「全球華文永續報導獎」、「曾虛白先生新聞獎」、「吳舜文新聞獎」等國內大型賽事主要獎項，專業也受到兩岸評審肯定。在只有7.4%獲獎率的112年「王惕吾先生新聞獎學金」，共有2人獲獎，在第15屆「海峽兩岸電視主持新秀會」勇奪金獎，而在兩岸新聞傳播教育領域大專院校競爭激烈的2023「大學新聞獎」，中英文組共獲得5座冠軍、7座亞軍、3座季軍，並抱回「最踴躍參與學校獎」，讓業界人士異口同聲誇讚，世新大學在新聞教育的成功。

世新大學是新聞傳播人才搖籃，新聞系學生囊括國內外各項新聞大獎。 圖／世新大學 提供

2023「新北校園廣告人」創意影片徵件活動，由公廣系、口傳系、資傳系、全媒體學士學程與外校學生組成的團隊榮獲首獎，公廣系與廣電系學生團隊拿下第3名，圖傳系學生團隊則抱走評審特別獎。以攝影專業見長的圖傳系學生，在全球各地攝影大賽發光發熱，包括「法國PX3」、「美國IPA」、「匈牙利BIFA」與「日本TIFA」獲得多項大獎；設計力方面，獲得2023「兩岸漢字文化創意大賽」優秀獎2件、入圍獎5件，並獲頒「優秀組織獎」。

創意無限的世新學生也擁有優秀的數位敘事力，公廣系學生在「勞動人權短片徵選活動」、「臺灣中小企業銀行校園金融科技創意挑戰賽」、「全國大專院校防治金融詐騙短影音大賽」分別獲得首獎、最佳潛力獎與銅獎。傳管系學生在全國前三大的校園企劃競賽「TBSA全國大專院校創新企劃競賽」，創下特優1件、優等3件及佳作5件的優秀成績。資傳系學生在第5屆「遠雄人壽金險奬」榮獲特選1件，並受邀出任遠雄人壽偏鄉關懷大使，參與公益陪伴教學，發揮世新人的影響力。

身為傳播教育龍頭的世新大學，以「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」為辦學特色，致力培養AI傳播跨域人才，各系學生實作能力堅強，在多元領域綻放光彩，學校亦積極投入建設校內軟硬體設備與影視科技，創新課程內涵與廣納新技術人才師資，教導學生熟悉生成式AI製作新媒體素材與產品，實際體驗如何更快速製成新穎吸睛的影音產品，強化學生理論與實務能力的同時，也為世新品牌口碑不斷加分。