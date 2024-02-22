獨／台體大學生控訴校方賺租金換教室 80人釀休學

國立台灣體育大學收回運動實習中心3樓的舞蹈系實習教室，另換體育館兩間舊教室，同時公告把原實習中心教室「活化資產」出租給廠商，預定明日開標。學生認為學校為了「賺錢」，犧牲學生權益，給了兩間不符舞蹈需求的教室，可能造成練舞安全疑慮，開學後一度不肯進體育館教室上課，今上課中途又被換教室，26名學生連署寫陳情書指控系主任不尊重師生。至少80名學生填休學申請單。雙方爭執不下。

台體大舞蹈系學生指出，農曆年前曾集體向立委楊瓊瓔陳情，楊立委主張應照顧學生受教權，教育部高教司也同意，協調會得出結論，教部預定下周將請專家到學校現勘，了解教室是否符合舞蹈實習需求，請校方暫緩出租原M1、M2舞蹈教室。舞蹈系學生向本報投訴，校方當場首肯，沒想到2月7日就上網公告招租，明天要開標，形同毀約。且校方育成中心昨天已把原舞蹈教室的鑰匙收走，今天則「逼」學生到體育館教室踏課並拍照，不知用意。

舞蹈系學生指出，開學後返校就發現校方破壞結論的行徑，周一集體罷課，學生向系主任抗議並錄音，系主任竟回說，如不用體育館教室，那就集體休學？真的要休學嗎？她認為自己已盡了所能力協調，但校方與學生仍無共識。

據了解，兩百多名舞蹈系學生，已有100多人向註冊組拿取100多張休學申請單，其中約80人已填寫。學生表示，體育館教室縱深不足，影響舞蹈練習，想不通校方怎麼可以為了賺錢，把學生受教權益放一邊，「我們也有繳學費。」

台灣體育運動大學指出，為活化校方土地，2015年校務基金管委會決議興建「學生運動實習中心」，提供教職員生及中小企業創意創新到創業的完整育成服務，但因舞蹈系反映校內所屬空間不足，因此實習中心三樓暫借舞蹈系課程使用，卻遭誤解學校為賺錢迫使舞蹈系離開。

台體大表示，舞蹈系主任評估，105、106教室符合專業基準，場地協調會議也有舞蹈學系師長出席，並非校方片面收回舞蹈教室。另體育館105、106教室已鋪設專用木地板，未來依師生建議逐步修建至符合上課標準，保障學生在安全環境上課。

台體大主任秘書陳添丁表示，該案歷經近一年經行政會議及校務會議討論及決議，召開3次協調會，原本去年9月學生就要搬離，但學生反映來不及搬，才暫緩一學期更換教室，2月7日公告招租。

陳添丁說，經立委楊瓊瓔協調，同意暫緩招租進度，與學生持續溝通；但是否符合上課需求，學生與校方各自解讀，才建請教育部組第三方公正小組實地訪視。

至於學生申請休學，陳添丁說，不希望學生因教室問題而休學，希望回歸理性，學校會釋出最大善意，持續溝通。