「學校供餐法」公聽會 黃珊珊：營養午餐專法勢不可擋　

教育部去年曾表示，預計將在本屆立法院會期提出「學校午餐專法」草案。民眾黨立委黃珊珊、吳春城今天舉辦「學校供餐法」公聽會。黃珊珊指出，學校供餐設專法「勢不可擋」，民眾黨團已有版本，會和其它黨團爭取在這個會期有所進展。

黃珊珊、吳春成今邀集台北市教育局前局長曾燦金、大享食育協會、國教署、農糧署、食藥署等代表出席公聽會。吳春城表示，日本、韓國已進行半個世紀，不明白為何台灣搞不起來，台灣餐點世界一流，「到底有什麼原因讓這個法一直耽擱？」他強調孫子在念小學，這會期會努力推動。 教育部去年曾表示，預計將在本屆立法院會期提出「學校午餐專法」草案。民眾黨立委黃珊珊（右）、吳春城（左）今天舉辦「學校供餐法」公聽會。黃珊珊指出，學校供餐設專法「勢不可擋」。記者林俊良／攝影 黃珊珊（右一）、吳春成（右二）今邀集前台北市教育局長曾燦金、大享食育協會、國教署、農糧署、食藥署等代表出席公聽會。記者林俊良／攝影