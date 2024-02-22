「學校供餐法」公聽會 黃珊珊：營養午餐專法勢不可擋
教育部去年曾表示，預計將在本屆立法院會期提出「學校午餐專法」草案。民眾黨立委黃珊珊、吳春城今天舉辦「學校供餐法」公聽會。黃珊珊指出，學校供餐設專法「勢不可擋」，民眾黨團已有版本，會和其它黨團爭取在這個會期有所進展。
黃珊珊、吳春成今邀集台北市教育局前局長曾燦金、大享食育協會、國教署、農糧署、食藥署等代表出席公聽會。吳春城表示，日本、韓國已進行半個世紀，不明白為何台灣搞不起來，台灣餐點世界一流，「到底有什麼原因讓這個法一直耽擱？」他強調孫子在念小學，這會期會努力推動。
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