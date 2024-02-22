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新竹私校2年前霸凌影片「我要看到血流成河」 校方：學生均已離校

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹某私立高中發生校園鬥毆打架事件，網路社團「黑色豪門企業」昨PO出學生在教室內毆打的影片。記者王駿杰／翻攝自網路社團「黑色豪門企業」
新竹某私立高中發生校園鬥毆打架事件，網路社團「黑色豪門企業」昨PO出學生在教室內毆打的影片。記者王駿杰／翻攝自網路社團「黑色豪門企業」

新竹某私立高中發生校園鬥毆打架事件，網路社團「黑色豪門企業」昨PO出學生在教室內毆打的影片，只見兩名學生在教室激烈拉扯，互相攻擊對方身體與頭部，一旁還有同學高喊「我要看到血流成河」，最後其中一名當事學生拿起出包離開教室；對此，教育處指出，初步調查該影片實際發生時間是2022年，並非今年，且影片中相關的兩位學生均已畢業離校，但教育處仍會持續關心後續處置。

教育處表示，影片中相關的兩位學生均已畢業離校，此事目前雙方當事人均查無報案紀錄，也由教育部所屬的新竹市聯絡處暨學生校外生活輔導委員會與校方共同處置，基本上高中職隸屬中央，會由校外會處理，但教育處仍持續關心後續處置，已掌握並確認學校端在第一時間進行校安通報及啟動校安機制，亦已同步和校外會聯繫，並請輔諮中心協助了解。

校方指出，經查，該事件發生於2022年6月份放學後時間，學生雙方目前均已畢業，當時因遊戲因素肇生口角，進而產生肢體衝突，事後雙方即私下和解且均未告知家長及校方，雙方家長迄今日本校聯繫後始知該衝突事件，本校將持續關懷雙方學生並提供相關協助。後續本校將加強法治教育宣導，請學生勇於即時反應任何衝突事件，讓學校能第一時間介入處置以維學生權益。

影片 教室 新竹

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