台灣半導體揚名國際 英國中學訪問團至明新科大參觀人才培育基地

台灣半導體名揚國際，來自英國東倫敦的Stepney All Saints School（斯特普尼諸聖中學）高中生訪問團，今天上午前往新竹縣明新科大參訪「半導體人才培育基地」及「智慧製造人才培育基地」，體驗無塵衣穿戴，與空氣浴塵室（Airshower）操作，實地認識半導體設備與製程。

斯特普尼諸聖中學訪問團，是獲得英國政府圖靈計畫（Turing Scheme）補助，5位師長及遴選出來的18位學生，2月16日起來台參訪2周，活動以半導體和科技教育為主題。

斯特普尼諸聖中學訪問團帶隊的副校長史密斯（Lewis Smith）表示，很開心在台灣教育部的安排下，有機會來認識台灣最知名的半導體產業及科技教育。訪問團選擇前來台灣，讓同樣是島國的英國學生，了解台灣發展科技產業的經驗。尤其在半導體業具備的優勢與其他國家關係的重要性。也希望來台灣的經驗，能給他們在未來申請大學和求職帶來優勢。

明新科大校長劉國偉也表示，期待透過本次參訪，讓英國年輕人了解台灣半導體產業及其對全球經濟的影響，明新科大也開始推動Mandarin for Special Purpose（MSP）計畫，讓外國人可以學習半導體專業術語的中文。

教育部國際及兩岸教育司副司長廖高賢、英國在台辦事處經濟合作與發展署署長韓杰（Jessica Henry），及英國文化協會台灣處長羅瑞福（Ralph Rogers）等人，今天也陪同斯特普尼諸聖中學參訪。

廖高賢指出，自2023年初，政府即積極協助英國各級學校來交流，讓英國的學生體驗台灣的STEM教育和半導體產業人才培育，也達到教育部推動的校園在地國際化和雙語目標，明新科大現有全台最大的半導體教學基地，歡迎英國的學生來台學習華語與交流，教育部皆有獎學金提供申請。