臺大PM碩士在職學位學程2/23-3/12受理報名，今年是您加入臺大、登上事業巔峰的起點！

圖／臺大進修推廣學院 提供

一年之初在於春，你願不願意跟自己承諾兩年取得碩士學位？在此，很榮幸向您介紹臺大廣受業界好評的 PM碩士在職學位學程，專為在職專業人士打造，致力於提升專業素養、人脈拓展，透過跨領域學習，開啟您的事業新局。立足於臺大卓越的學術實力與專業師資，並集結多位業界菁英人士提升職涯競爭力、跨足更高層次的選擇。

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臺大 PM 碩士在職學位班共有三大班程：事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）。各班程依不同的課程設計，幫助您達成產學知能的全面提升。

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臺大PM碩士在職學位學程規劃簡介：

✅ 修課時間：共兩學年，每學年分三學期（暑期、上學期、下學期）授課，每學期16週。

✅ 上課時間：必修課程安排於週六或週日、上午及下午上課，選修課程則安排於平日夜間。

✅ 上課地點：主要位於臺大竹北校區，必要時將調整到臺北校總區上課，依課程通知為主。

臺大PM碩士在職學位學程除了集結臺大各學院的專業師資，更有精彩的PM校友會、學生會、社團、企業參訪、專題講演、運動會等活動，開啟學生不同視角，使經驗的交流不再只侷限於原本的產業圈。

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113學年度國立臺灣大學事業經營（PMBA）、事業經營法務（PMLBA）、生物科技管理（PMBM）碩士在職學位班招生簡章已公告，有意報考者請盡早關注並提前準備，自113年2月23日起至3月12日止受理報名，詳情請見簡章公告。歡迎有志學習者踴躍報考，應考者需具備報考碩士之學歷資格與三年以上正職工作經驗。

將近十年的淬鍊，臺大PM碩士在職學位學程收到許多校友們的正向回饋。現在就把握這次機會，2024年就是您加入臺大、登上事業巔峰的起點！

事業經營 (PMBA)：https://reurl.cc/bk7rAl

事業經營法務 (PMLBA)：https://reurl.cc/Vj8xlQ

生物科技管理 (PMBM)：https://reurl.cc/EpG0ev

碩士在職專班網路報名系統：https://reurl.cc/QjNnpo