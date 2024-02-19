21st ATCC與beBit TECH攜手培育全國學子實戰力

第 21 屆 ATCC 全國大專院校個案大賽，自去年 12 月啟動以來，賽程已進行近兩個月，從議題 workshop、實作工作坊、初賽第一輪 Camp 兩頁企畫大綱提案、參訪指導、初賽第二輪十頁企畫書書審到初賽決選，全國計有13組團隊晉級複賽實作階段，準備將團隊的提案企畫付諸 MVP 實作驗證。

2 月 2 日（五）下午，全國 13 強團隊應邀前往 beBit TECH 微拓科技辦公室，由 beBit TECH 商務長譚學凱與資深專案經理蔡嘉祐親自為大家介紹 beBit TECH 業務範疇和公司核心價值。當天 beBit TECH 也推派跨領域專業顧問：陳弘晉、盧永恩、李紹羽、耿子元等四位業師，為全國 13 強團隊提供一對一的諮詢指導。各團隊在 20 分鐘時間內，由專業顧問針對各組問題、團隊提案可行性與缺漏提供具體建議，同時提點可能被忽略的細節，協助同學們將提案提升至業界水準。

蔡嘉祐資深專案經理為同學介紹beBit TECH業務範疇與公司核心價值。圖／21st ATCC提供

beBit TECH 和 ATCC 主辦單位在本屆複賽實作階段，又再度為全國青年學子搭建了一個與實務接軌與學習交流平台。透過顧問們專業的培訓指導，相信全國13強團隊將更有信心、且更具洞察力與執行力地將企畫點子​付諸實踐，並轉化提升為具體可行方案。會後訪談同學，大家都對顧問的提點指導讚不絕口，也為後續實作執行計畫的推展起了個好頭，而 beBit TECH 顧問們也十分期待同學們接下來在各家複賽決選與全國決賽更加成熟卓越的超齡表現！