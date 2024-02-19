全台獨有 苗栗公幼教保人員忙行政...感嘆得放生孩子

苗栗縣政府長期要求轄內公立幼兒園每兩周就要繳交雙周報及課程計畫等文件，而且送審還會因不明原因一再被退件，不少教保員感嘆，行政工作繁重，甚至得放生孩子才能完成。全國幼教產業工會指出，其他縣市並無此項做法，苗栗縣政府此舉已造成公幼教保人員行政業務負擔過重，應把教保人員的時間還給孩子。

全國幼教產業工會指出，幼兒園課程僅有課程大綱，並沒課程進度表，因此，不論公私立幼兒園課程只要是符合開放教育理念作法，然而，苗栗縣卻一視同仁要求全縣公幼繳交課程文件審查，這獨步全國的作法的出發點是認為全縣公幼都是品質很差？全部需要縣府統一審查？若是教育處自認該作法沒錯，有助於公幼品質提升，為何不納入私幼？是柿子挑軟的吃？或只是為了滿足某位退休教授要增加收入的私欲？

全國幼教產業工會指出，苗栗共有89所公立幼兒園，此次蒐集49則公立幼兒園教保人員的回應，其中有63.3%的人認為苗栗縣要求統一繳交課程計畫感到困擾；59.2%的人認為課程輔導加重了行政負擔；75.5%的人認為苗栗公幼教保人員文書作業比其他縣市多。

其他回應還有「苗栗縣政府似乎把老師當賊一樣在防範…」、「每兩周上傳雙周報且規定內容要有五大教育覺得心累」、「非常困擾，每個學校教學不同，也許這周課程還未完成，但雙周報就要有呈現」「煩瑣無效率，就放生孩子忙文件」、「沒有排斥輔導，困擾的不是統一格式，而是審核人員的狹隘意見」。