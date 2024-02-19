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台史上最高規格展覽！ 50位大師真跡5月奇美博物館登場

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
奇美博物館5月引進國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，圖為林布蘭作品〈六十三歲自畫像〉。圖片版權：英國國家藝廊
奇美博物館5月引進國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，圖為林布蘭作品〈六十三歲自畫像〉。圖片版權：英國國家藝廊

台灣迎來史上最高規格西洋畫展，英國國家畫廊大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》5月2日將在台南奇美博物館登場，50位大師真跡包括梵谷、拉斐爾等人，總計52幅原作，引領民眾從文藝復興到印象派，認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。

英國國家畫廊公認為世界最偉大的美術館之一，館內收藏13世紀至20世紀逾2300幅藝術名畫，此次特別精選52件大師之作，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷等等，每一位都在西洋藝術史上占有舉足輕重的地位，透過大師所代表的不同時代與流派，引領民眾從文藝復興到印象派，認識西洋繪畫史超過400年的精華概貌。

繼香港展出後，台南奇美博物館將接棒展出，5月2日至9月1日展出。館方表示，克服重重難關後，終於成功合作，奇美也成為英國國家藝廊指定的台灣唯一合作館所，更是英國國家藝廊200年首度來台，帶來50位大師的真跡，包括文藝復興三傑之一的拉斐爾、荷蘭光影大師林布蘭、後印象派藝術巨擘梵谷等。館長許家彰表示台南為本次國際巡迴展的最後一站，結束展出後，這些大師作品將隨即返回倫敦，參與英國國家藝廊200周年盛大慶典。

不少民眾在奇美博物館粉絲專頁得知訊息後，感到驚訝「肯定要一探究竟」、「這陣容太夢幻」。

館方表示，3月1日起推出限量預購活動，包括最超值的「早鳥票」、深度體驗的「周三藝享票」、搶先預覽的「開幕限定票」，喜愛藝文的民眾可準時開搶！

國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月將在奇美博物館展出，這是英國國家藝廊200年首度來台，將帶來50位大師真跡，總計52幅原作。圖／奇美博物館提供
國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月將在奇美博物館展出，這是英國國家藝廊200年首度來台，將帶來50位大師真跡，總計52幅原作。圖／奇美博物館提供

奇美博物館 梵谷 英國

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