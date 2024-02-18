雲林超強的土庫商工健力隊 南向赴泰國移地訓練

雲林縣土庫商工健力隊成立20多年，屢戰皆捷，在國內外賽事成績表現優異，是雲林最強的健力隊，今年利用寒假期間，赴泰國的國家健力訓練中心進行移地訓練，汲取新南向國家運動優勢、技能與訓練實務，經約1周的集訓，異國選手交流獲取不同以往的訓練經驗，泰方也肯定我國健力訓練成果。

校長吳星宏表示，土庫商工多年來不斷推動健力運動，不僅成立健力訓練教室，更添購、更新專業訓練器材，提供學生最佳體能訓練，培育出不少優秀健力選手也連連獲得佳績，112年全國菁英盃暨水泉盃健力錦標賽全國高中男子組團體冠軍、同年雲林縣秋季縣長盃健力錦標賽也拿下4面金牌、3面銀牌以及3面銅牌，應屆畢業校友黃雍晉更於2023年亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌並破亞洲青少年紀錄。

有鑑於泰國健力運動發展有成，在世界競賽中也占有一席之地，吳星宏說，對於泰國培訓選手的方式和比賽經驗，值得我國學習，因此學校積極向教育部體育署爭取「新南向體育交流運動計畫」，並獲得赴泰國移地交流訓練的機會，相當難得。