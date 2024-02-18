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雲林超強的土庫商工健力隊 南向赴泰國移地訓練

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土商健力隊結訓與泰國現役國手，亞洲健力硬舉紀錄保持者Opor教練合影留念。圖／土庫商工提供
土商健力隊結訓與泰國現役國手，亞洲健力硬舉紀錄保持者Opor教練合影留念。圖／土庫商工提供

雲林縣土庫商工健力隊成立20多年，屢戰皆捷，在國內外賽事成績表現優異，是雲林最強的健力隊，今年利用寒假期間，赴泰國的國家健力訓練中心進行移地訓練，汲取新南向國家運動優勢、技能與訓練實務，經約1周的集訓，異國選手交流獲取不同以往的訓練經驗，泰方也肯定我國健力訓練成果。

校長吳星宏表示，土庫商工多年來不斷推動健力運動，不僅成立健力訓練教室，更添購、更新專業訓練器材，提供學生最佳體能訓練，培育出不少優秀健力選手也連連獲得佳績，112年全國菁英盃暨水泉盃健力錦標賽全國高中男子組團體冠軍、同年雲林縣秋季縣長盃健力錦標賽也拿下4面金牌、3面銀牌以及3面銅牌，應屆畢業校友黃雍晉更於2023年亞洲經典健力錦標賽，勇奪4面金牌並破亞洲青少年紀錄。

有鑑於泰國健力運動發展有成，在世界競賽中也占有一席之地，吳星宏說，對於泰國培訓選手的方式和比賽經驗，值得我國學習，因此學校積極向教育部體育署爭取「新南向體育交流運動計畫」，並獲得赴泰國移地交流訓練的機會，相當難得。

幾名參與訓練教練張靜芳指出，這次移地訓練在土庫商工教師與雲林縣健力委員會合作安排下，設計約1周的密集訓練訓練交流，讓台泰兩地選手交換訓練經驗，增加比賽經驗和提升運動專業，使技術更上一層樓，期待在未來國內外賽事中，能再為國為地方爭光。

泰國訓練課程執行中，泰國Opor教練全神貫注協助調整選手動作。圖／土庫商工提供
泰國訓練課程執行中，泰國Opor教練全神貫注協助調整選手動作。圖／土庫商工提供
土商健力隊與Opor教練、法國CF選手相互交流，分享更多比賽和訓練經驗。圖／土庫商工提供
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泰國 運動 雲林

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