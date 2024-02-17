開學前一天醫收「求救私訊」 ！學生3句話讓網傻眼：孩子教育不能等

春節假期結束，昨天(16日)是國中、小學的開學日。ICU重症醫師陳志金在臉書表示開學前一天，他收到了一位疑似國中生的「求救私訊」，希望他協助完成學期單，他因為當天很忙碌，因此沒有回訊，幾個小時後學生又傳來3句話，引發網友討論。

陳志金在臉書發文表示，開學前一天他收到了一則求救的私訊，內容寫著「不好意思請問我可以訪問您嗎？ 我現在是一名學生，我們學校有一項作業是要訪問有興趣或想成為的職業！這個是學習單（附圖有9題，12個空格）」。

陳志金因為當天很忙碌，因此並未回訊，該名學生幾個小時後又傳訊來，催促「明天就要開學了欸！請您可以回答一下問題嗎！不用太多字」。

陳志金表示看到最後一句話笑了，原本以為是大學生的作業，請教認識的老師後發現，這份學習單應該是輔導課的職業探索，通常是國三會講到，陳志金也認為因為還是孩子，請大家不要太苛責。

但陳志金認為，就這情況可以思考，老師出這個作業，是要孩子學習什麼？要求孩子去「訪談」時，該做什麼準備，別人才願意回答？才不會被認為是「要求幫他寫作業？」，此外還有太多點可以學習。

陳志金表示，雖然學生沒有自我介紹，沒有很好的理由說服別人幫他，但是他至少有用「不好意思」、「您」，還為此在臉書註冊一個帳號，「只是稍微急了一點」。

不少網友認為該學生，「看似有禮貌但行為不恰當」、「最後一天...不行，孩子的素養教育不能等」、「該學的除了知識，還有禮儀、教養」、「字不用太多，是因為您寫太多，同樣的他也要抄很多」。

但也有人覺得，「阿姨覺得可以，真的有心啊！年輕人都不用臉書了」、「其實蠻多孩子有這樣的問題，出社會之前從來沒學過怎麼和陌生人接觸」、「我覺得是家長的問題，要開學了，才要趕作業」。