書包減重 蔣萬安：置物櫃優先改善

昨天是開學日，台北市長蔣萬安昨早就到南港區東新國小發送紅包給小朋友，也走入教室，與學童一起整理書包，蔣表示，書包減重規畫從學校做起，未來3年編12億經費，改善5400間普通教室，置物櫃是優先改善重點，讓孩子有足夠空間將用不到書本放在學校。

身為「三寶爸」的蔣萬安，談到剛升國中的大寶昨也開學時說，他以前也覺得大寶的書包很重，後來有一直提醒，希望大寶盡量把書包重量減輕，因為國中是發育的階段，如果真的很重，要帶的書本很多，可以改用手提，不要全放書包，以免愈來愈駝背，影響發育。

蔣萬安表示，從學校開始執行書包減重規畫，透過很多方式告訴孩子們妥善整理分類，會用的書本放在抽屜櫃，不會用的就放在學校置物櫃，就不需要每天把所有課本、教材帶回家，又帶到學校。

蔣萬安也說，他聽到有家長認為前天開工上班，結果孩子還在放最後一天假，照顧上不便，未來也會協調，滿足各方面的需求，能夠同一天當然是比較好，但一般都是按慣例，依程序來決定開學日。

近期新冠肺炎、流感疫情有升高趨勢，蔣萬安說，提醒校方或老師，加強宣導洗手等相關衛教問題，流感疫苗部分北市施打率高達99%，如果孩子得流感，會建議在家中休息5天，接受療程，如果必須要到學校上課，希望不吃退燒藥，也能夠24小時不發燒再到學校。