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豐原高中霸凌案 17日再開教評會審議

中央社／ 台中16日電

台中市豐原高中學生疑遭霸凌輕生案將滿1年。霸凌案申復成立，校方重啟調查，明天再度召開教評會審議，相關結果、報告將提報教育局。家長表示，等待至今無答案，相當難過。

豐原高中1名學生疑遭師長霸凌去年2月輕生，家長在民代、人本教育基金會中部辦公室陪同下召開記者會指出，這名學生在校疑遭師長霸凌，長達4個月對學生公開且非法搜身、搜書包等。

此案被揭發後，教育局去年3月將涉及7名人員全數調職，校方去年6月函報霸凌調查給教育局，遭教育局退件，再次重啟調查，霸凌因應小組認定霸凌案不成立，回歸不當管教，教育局認為懲處與調查結果不相等，去年9月召開專審會，通過對前學務主任處以停聘1年。

家長透過人本教育基金會中部辦公室提出申復，學校審議申復成立，依校園霸凌防制準則規定，召開「防制校園霸凌因應小組會議」重啟調查。但因涉及案件人數多，須調查項目龐大，調查小組2次申請展延時間。

校方表示，調查結果已經出爐，日前已召開教評會，並給予當事人陳述機會，明天將再度召開教評會。

台中市教育局透過文字稿表示，豐原高中防制校園霸凌因應小組已將調查結果及處理建議，向校方提出報告，目前學校依處置建議移由教評會討論決議。教育局待相關決議報局後，審查適法性。

家長透過人本基金會中部辦公室表達看法，認為此案時間拖太久，每次訪談都是折磨，最想知道的是這群人為什麼要針對他的小孩，至今沒有答案，非常難過。

教育局 校園 霸凌

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