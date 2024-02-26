香港城大育才全球領域表現突出 歡迎優秀高中生報考

文／ 香港城市大學 提供

香港城市大學擁有豐富的教學資源，在讀期間學生有機會前往海外實習與工作。 圖／香港城市大學提供
香港城市大學擁有豐富的教學資源，在讀期間學生有機會前往海外實習與工作。 圖／香港城市大學提供

香港城市大學（簡稱「城大」）是香港特別行政區政府資助的八所公立資助大學之一，每年為約20,000名學生提供超過130項優質本科及研究生課程。最新公布的THE泰晤士世界大學排名2024中，城大被評為全球最國際化的大學，城大學生來自全球80多個國家或地區。現時有逾400個交換生計劃合作夥伴，遍佈全球逾40個國家或地區，約65%城大本科生參與國際交流活動。

城大在QS 2024全球最佳大學排名榜全球位列第70。 城大現設有10個學院，包括：商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院、創意媒體學院、數據科學學院、能源及環境學院、法律學院和周亦卿研究生院。城大在2021年首創「HK Tech 300」計劃，是亞洲區內最具規模的大學級創新創業計劃。城大為計劃撥出六億港幣，並配合共同投資合作夥伴投資十二億港幣，旨在三年內創造出300間初創企業。至今已有逾660隊初創隊伍獲港幣10萬種子基金，逾130家初創公司獲高達港幣100萬天使基金。

城大於2024年入學特設下列獎學金計劃，為期四年（獸醫學學士課程則為六年）。應屆高中畢業生於報名時，無需另外申請上述獎學金，大學在審核入學申請時，會同時評核申請人獲頒獎學金的資格。獲獎同學於每學年末取得累積平均積點(CGPA)達3.4或更佳成績，可繼續獲取下學年度獎學金。獎學金詳情

戴相宇在哥大校園穿畢業袍拍照。 圖／香港城市大學提供
戴相宇在哥大校園穿畢業袍拍照。 圖／香港城市大學提供

畢業生戴相宇表示，學測後曾思考至歐美深造，考量高學費與距離，他選擇了教學優異與近距離的城大，而城大也確實提供了多元文化學習環境。全英文的授課環境吸引了世界各地的學生就讀，學校更是時常舉辦各國文化之夜以及交換學生計畫。大一暑假他參加了城大和密蘇里大學籌辦的暑期交換計畫，不僅學到許多資料科學和大數據相關知識，也體驗到在美國大學讀書的生活，從而種下了日後到哥倫比亞大學就讀的契機，之後取得了雙聯學士學位。

張芯瑀在香港匯豐銀行實習。 圖／香港城市大學提供
張芯瑀在香港匯豐銀行實習。 圖／香港城市大學提供

張芯瑀同學多方分析後申請城大金融系，在提供高中成績、自傳、課外活動、比賽證明審查後，獲城大提供的學費半免獎學金。在學期間她參與校內外諸多學生計畫、社團、實習，以增進國際視野、溝通能力與領導能力。例如在Amazon旗下的Amazon Web Services擔任學生大使領導人、校內研究助理、橄欖球校隊隊員、學生宿舍導師，以奠定學業基礎，並能與最新業界發展接軌。而在匯豐銀行擔任金融實習生時，透過實習與培訓了解銀行業的組織架構與運作，畢業後她規劃先在香港科技或顧問業工作，並計畫就讀研究所或前往其他國家工作。

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