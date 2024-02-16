心理調適假向下延伸 教育部：三月起開放高中試辦

台灣青年民主協會發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短一天內共有3176人、來自全台各地的國高中生參與，呼籲教育部盡快規畫國高中心理健康假與配套措施。教育部稍早回應，規劃自今年三月起，依照各校意願開放高中試辦。

青民協呼籲，上一屆立法院會中，立委不分黨派多關注心理健康假議題，也形成跨黨派共識；兩年前，行政院兒權小組也要求教育部研議「高中以下學生心理因素病假准假準則」，要求心理假不該只出現在大專校院，期待教育部盡快規畫國高中的心理假制度，並在校園中落實。

教育部則表示，為利身心調適假制度順利推行，已研訂相關試辦計畫及注意事項草案，並已規劃自今年3月起依各校意願開放高中試辦，後續就學校試辦經驗訂定相關配套，並透過多元方式強化宣導，希望於113學年度穩健上路。

教育部也指出，國教署自111年底至去年4月就邀請專家學者、教師團體代表、兒少代表等研議高中學生身心調適假可行方案和配套，期間召開8次諮詢會議，並於去年5月開始徵詢地方政府意見以凝聚共識、彙整實務意見，希望穩健推動。