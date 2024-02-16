北市「班班裝求救鈴」喊卡！ 校方、家長看法不同

防範割頸事件重演，台北市教育局上月研擬設置「班班裝設求救鈴」，新北近日也開始研議。但北市教育局表示，教室不屬於偏僻、孤立無援之地，經討論暫不考慮，改以增加學童應變能力、加強巡邏等措施。校方認為校安人力吃緊不適合裝設增添行政負擔；家長表示，青少年年輕氣盛，師長無法隨時在身邊，建議可以先從國高中先裝。

敦化國小校長劉建男表示，校內學生約2300多位，配置校安人員約9人，若真發生校安事件，人力上很吃緊，不贊成這情況下，還加裝求救鈴，若小朋友惡作劇恐會造成行政人員壓力及負擔，建議教育局未來真有考量要裝設求救鈴，可先增加校安人員配置，加強巡邏、宣導，若真有需要再考慮裝設。

北市國小學生家長會聯合會總會長吳政鴻認為，國小教室內會有老師可以不用急著裝，但國高中學生可能年輕氣盛，加上師長都在辦公室，若發生問題學生可以按鈴尋求幫助。且安全鈴不單單僅用於校安問題，若學生有身體不適如暈倒、癲顯發作等，按鈕也能發揮作用。

至於會不會有人去亂按，吳政鴻表示，學生安全應是最重要的「不應去討論有惡作劇情況發生。」而是要透過教育去宣導，例如校內消防系統，學生也不會去亂按。