新北金山、樹林高中設原民藝能班 保存文化精神

新北市金山高中及樹林高中設立原住民藝能班，除提供多元學習環境，也以「做中學」理念帶領原住民族學子動手製作服飾與部落踏訪，認識族群與保存原住民族文化精神，讓學生學有所長，發揮才能。

金山高中以「祭儀性樂舞」與「原住民族知識體系」為課程重點，最近一屆畢業生高達半數學生錄取國立大學。錄取國立東華大學法專班榜首的泰雅族學生林懷恩表示，為了解自己的民族文化，選擇就讀原住民藝能班，透過課程了解自己民族的根源，在學習期間發現原住民族常面臨法律上的困境，因此立志就讀法律系，期許未來能為原住民族貢獻自己的力量。

樹林高中有充足的學習環境及設備，有相應的舞蹈教室、服飾製作用具及16族的族服，排灣族學生Eljawm（排灣族族名）表示，在親手縫製、編織出自己所屬部落與家族的傳統服飾過程中，能認識部落文化，感受到家族的溫暖，並希望能繼承vuvu（排灣族語指祖父母輩）謙卑的精神，未來想從事社工工作，支持與陪伴部落老人家。

教育局表示，新北市原住民藝能班安排多樣化傳統工藝教學、以人聲領唱與答唱的祭儀樂舞課程，傳承珍貴的原住民族文化寶藏。透過舉辦各領域傑出族人講座或暑假到部落實地踩踏學習，引導學生生涯探索，幫助民族文化認知與認同，協助原住民族學生自主發展。