梨園子弟也要懂AI 台灣戲曲學院成立科技教育研究中心

國立台灣戲曲學院於今天舉行新春甲辰年開台大典，校長李揚也指出，為因應時代趨勢並傳承戲曲文化，將成立「表演藝術AI科技教育與研究中心」，希望能將現代管理、效率與大數據分析等概念帶入戲曲學院。

梨園子弟搖籃國立台灣戲曲學院今天舉行開台大典，由復興京劇團及台灣特技團帶來《五路靈官》、《掃財童子》、《男女加官》、《財神獻寶》、《天官大賜福》等大戲。

校長李揚也表示，學院將成立表演藝術AI科技教育與研究中心，配合當代永續發展與AI科技潮流，將社會責任與AI應用融入戲曲教學與舞台實踐。為此，今年下半年，戲曲學院將推出《六系跨系聯合製作－森林七矮人》年度展演，將首度運用AI人工智慧技術，創造角色生動影像和魔幻感，給予全新的視覺體驗。

李揚指出，戲曲學院的教育目標是培育優秀的戲曲人才廣為社會所用，學校學制包含小學五年級到大學畢業的12年一貫制度，高職以下著重培養專業技能，大學課程規劃則要參考社會趨勢。

李揚說，為此學校已成立永續辦公室，並開設永續戲曲課程，也設計傳播、編導、文創三個多元自主學習的學程，激發學生更多潛能，提升學生就業市場競爭力。