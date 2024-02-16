家長陪收心 4招迎戰開學症候群

中小學今天開始上課，有些小朋友容易出現開學症候群，專家建議家長4招陪伴面對，一起運動、避免3C濫用、同步調整生活作息，最重要是扮演聆聽角色，幫孩子更快進入狀況。

長達27天的寒假結束，中小學生今天正式開始上課，偏偏寒假期間生活作息大亂。衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強告訴中央社記者，這就像車子一陣子沒開，重新上路需要暖車，畢竟孩子不像大人的調適能力這麼強，家長務必耐心陪伴調整。

張自強指出，開學後可能會發現孩子出現無法早起、學習意願不高等狀況，甚至會出門上學就說肚子痛、頭痛，俗稱開學症候群，連帶家長也很焦慮，他建議簡單4招陪伴孩子面對。

首先是利用時間運動，例如晚餐後可以一起散個步、做些簡單伸展，運動可以減輕懶散心態，也能釋放壓力，讓心情變好。

第2招是避免3C濫用，張自強說，雖然現代人不用3C不可能，但可約定使用時間、限制使用範圍等方式降低依賴，重點是睡前30分鐘到1小時不要碰，因為手機對視覺、聽覺的刺激會影響入睡。

張自強的第3招，則是建議家長跟孩子一起重新調整生活作息，因為開學會有新課表，不管是學校或放學後到安親班、補習班等，家長一起檢視規劃時間，讓生活更規律。

最後也是最重要的，張自強數度強調，家長每天抽出至少10到20分鐘跟孩子說說話，聽聽學校生活、聊聊日常瑣事，重點是多多互動溝通，越不了解彼此想法，親子關係容易越緊張，適時給予關心跟支持，幫孩子更快進入狀況，否則等孩子大了，有事反而寧可告訴同學，這一定要從平常做起。