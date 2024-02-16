學童書包過重蔣萬安分享「小撇步」 3年編12億優先改善教室置物櫃

學童書包過重一直都是校園重要議題，台北市長蔣萬安今赴南港區東新國小發紅包給小朋友，更走路教室，與學童一起整理書包，蔣表示，減重規畫從學校做起，未來3年編12億經費，改善5400間普通教室，置物櫃是優先改善重點，讓孩子有足夠空間將用不到書本放在學校。

蔣萬安表示，身為三個孩子的父親，他非常關注孩子書包的重量，希望書包能越輕越好。從學校開始執行書包減重規畫，透過很多方式告訴孩子們，妥善整理分類，今天會用的書本放在抽屜櫃，不會用的就放在學校置物櫃，就不需要每天把所有課本、教材帶回家，又帶到學校。

蔣萬安今天到東新國小陪小朋友開學，更一同整理書包，他也和學童分享一些減重小撇步，例如水壺不要裝水，帶到學校再去飲水機再裝，蔣強調，希望透過各方式，讓書包能夠減輕，標準是每個書包的重量不超過孩子體重的1/8。

蔣萬安也談到剛升上國中的「大寶」，以前也覺得他的書包很重，後來有一直提醒，希望大寶盡量把書包重量減輕，因為國中是發育的階段，如果真的很重，要帶的書本很多，可以改用手提，不要全放書包，以免越來越駝背，影響發育。

蔣也提到，接下來已規畫3年計畫，共編列12億經費，做普通教室改建，其中最重要就是教室置物櫃，將會針對5400間的教室做修繕，並讓老師跟孩子共同參與置物櫃設計，導入美學及創意發想，讓孩子學習成長，更確保每間教室置物櫃有足夠的空間，讓孩子把應該留在學校教室的教材書本放置物櫃。