明開學！國三生割頸案後校安成焦點 校長建議演練安檢流程

新北割頸案後，教育部於年前公告「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務表示，未來校園安全檢查將依循新版流程，他建議學校召開模擬校安檢查會議，並演練安檢流程。

教育部日前密集召開會議討論校園安全相關辦法，趕在過年前公告新版「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，針對校園安全檢查與違禁品處置，新版注意事項具體列出檢查情境以及進行方式，明定保護管束期間等「特定身份」學生的樣態。

針對新制有哪些需要在教學現場加強宣導，日前教育部長潘文忠說，本次增列教師管教權的阻卻違法事由，保障教師的必要管教行為，避免自己或他人、身體的緊急危難，這些管教行為都不予處罰。全教總理事長侯俊良指出，要讓現場教師更加了解運用時機，發生危急狀況時才知道可以怎麼處理。

未來學校編制的校園安全檢查會議審議將用於認定「特定身分」學生，包含保護管束期間或有偏差行為且具危害他人可能者。張信務說，新的校園安檢流程會需要一段時間來做宣導，他並建議學校要先召開模擬的校園安全檢查會議，以及演練校園安檢流程。

至於新制何時上路，張信務說，教育部發布注意事項後由各縣市教育局處行文各級學校，學校依據教育局處發函並依照各校不同情況，提出校內修訂版本，可能會再做更詳細的規定，經校務會議通過就會據以實施。

不過，每校校務會議召開的時間不同，張信務表示，許多學校應會在3月底前通過，並於4月份開始實施安檢新制。有些學校則可能在這兩天就召開臨時校務會議，尤其是新版注意事項有提到宿舍安全檢查，有宿舍的學校得快點修正相關辦法後實施。

一名未具名高中校長說，新學期大致上會按照教育部的版本執行校園安檢，但修訂校內辦法得等到學期末的校務會議，學期間會召集教師、學生進行討論。