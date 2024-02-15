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月繳不超過2千 非營利幼兒園全國達384園

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
就讀非營利幼兒園，家長繳費每月不超過2000元。圖／國教署提供
就讀非營利幼兒園，家長繳費每月不超過2000元。圖／國教署提供

國教署推動公共化幼兒園，其中，非營利幼兒園家長每月繳費不超過2000元，營運成本與家長繳交費用的差額經費由教育部補助，統計至112學年度，全國總計開辦384園，約4萬5000名幼生受惠。

國教署指出，為減輕家長育兒負擔，教育部國教署持續推動非營利幼兒園，與各地方政府、中央機關（構）及非營利法人合作協力，共同營造優質平價、公私協力、友善職場及適性教保的托育空間。

除了優先招收弱勢生之外，國教署也支持招收有身心障礙幼生及疑似發展遲緩幼生的非營利幼兒園，鼓勵規畫融合教保活動，並提供諮詢輔導機制，協助幼兒園適時適當進行早期療育。

非營利幼兒園服務人員薪資方面，國教署指出，訂有非營利幼兒園各類服務人員薪資支給基準表，保障表現優良服務人員逐年晉薪的權益，另113年配合軍公教人員調薪政策，嘉惠5156名非營利幼兒園各類服務人員。

為確保非營利幼兒園教保服務品質，教育部訂有到園檢查及績效考評機制，定期辦理教保服務及幼兒園行政制度檢核；各委託單位每學年度聘任委任會計師，辦理會計查核及簽證，以維護非營利幼兒園的財務獨立及公開。

國教署表示，將持續透由公私協力，打造優質的友善育兒空間，嘉惠更多家庭享受平價教保服務。

國教署統計，非營利幼兒園全國總計開辦384園。圖／國教署提供
國教署統計，非營利幼兒園全國總計開辦384園。圖／國教署提供
國教署將持續打造優質的友善育兒空間，嘉惠更多家庭享受平價教保服務。圖／國教署提供
國教署將持續打造優質的友善育兒空間，嘉惠更多家庭享受平價教保服務。圖／國教署提供

國教署 幼兒園 教育部

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