中市公幼招生3月9日開跑 在園生弟妹享優先入園

台中市公立幼兒園及非營利幼兒園113學年度招生自3月9日起開放登記報名，採二階段辦理，且在園生的弟妹有優先入園登記報名資格。教育局長蔣偉民表示，在園生弟妹優先入園，幼兒在同一園區，方便家長接送，減輕家長接送負擔。

教育局指出，這次招生為出生日期2018年9月2日至2022年9月1日出生，且設籍台中市的幼兒，幼兒應有法定代理人、與報名幼兒同居的祖父母及外祖父母或相關證明具監護人權利的人設籍同戶。

招生分二階段，第1階段線上登記報名，時間自3月9日上午10時至3月15日下午11時59分，第2階段線上登記報名時間自3月17日上午10時至3月22日下午11時59分，現場登記報名時間以各公立及非營利幼兒園招生簡章公告為準。

教育局表示，第1階段抽籤時間為3月16日下午2時，第2階段抽籤時間為3月23日下午2時，正取生須於抽籤當日下午4時前完成現場或線上報到作業，遞補的備取生需於下午5時前完成現場報到，逾期未報到者視同放棄。

蔣偉民指出，今年部分政府機關與公營公司委託辦理的職場互助教保服務中心，也加入台中市公共化幼兒園招生作業，這些機構在招收內部員工子女、孫子女後，所餘缺額併入台中市招生缺額，家長可視送托需求登記報名。