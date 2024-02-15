快訊

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

年代旅遊富國島丟包旅客 王國材怒批「不負責任」：最重可罰5萬停業3個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒虐通報去年增2成 衛福部示警：開學4周是高峰

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部保護司指出，兒少不當對待以幼兒體罰為主，施暴者多是主要照顧者，尤其近期學校開學，根據經驗，開學2至4周是兒虐高峰。示意圖。本報資料照片
衛福部保護司指出，兒少不當對待以幼兒體罰為主，施暴者多是主要照顧者，尤其近期學校開學，根據經驗，開學2至4周是兒虐高峰。示意圖。本報資料照片

衛福部統計，去年全國兒少通報事件逾12萬件次，相較民國111年約成長2成，其中屬兒少遭家長不當對待事件成長7%。衛福部保護司指出，兒少不當對待以幼兒體罰為主，施暴者多是主要照顧者，尤其近期學校開學，根據經驗，開學2至4周是兒虐高峰，呼籲家長提前安排收心，面對爭端冷靜處理。

衛福部保護司司長張秀鴛說，主要類型為身體不當對待，被害兒少年齡以國小學童增加最多、其次則為6歲以下之幼童，顯示去年兒少保護案件增長最多的類型是國小以下兒童遭家長體罰、不當管教。

張秀鴛表示，兒少通報案件的來源包括「兒少權法」規定的警察、社工、醫院醫事人員等責任通報人員，通報年齡至18歲；兒少不當對待案件的施暴人，85％以上為主要照顧者，包括父母、監護人，以及學校老師、托嬰中心保母、安親班老師等。

「兒虐事件不會因為少子化而減少。」張秀鴛指出，最常施暴的仍是父母，因長期與孩子生活在一起，若父母期望過高，加上親職教養不足，就容易發生不當對待案件。除管教議題引起的兒童虐待，青少年因使用科技產品、網路成癮導致的家庭衝突，也逐漸浮現。

今天是全台國中小學開學日，張秀鴛表示，因學童於假期間生活作息混亂，開學初期容易出現功課沒寫、上課遲到等狀況，較容易與父母因管教問題發生衝突，根據經驗，寒暑假結束後2至4周是兒虐事件高峰期，呼籲家長安排孩子提前收心，將生活作息調整至平日上課的正常周期。

張秀鴛表示，兒少通報案件中約有一成經社工評估家庭功能後，必須積極介入，設計家庭處遇計畫，要求家長接受親職教育，其中較嚴重者更必須將孩童送至家外安置機構、寄養家庭，針對家庭關係進行重整。

張秀鴛說，家長管教方式應從打罵式管教改為正向管教，若管教不來者可尋求專家協助，或交由替代性照顧，如熟悉孩子生活習性的家人朋友等，主要照顧者獲得喘息，不必硬碰硬，若出現衝突時，則建議先離開現場，帶孩子情緒冷卻再來溝通。

小學 父母 衛福部

延伸閱讀

開工開學必備！羅技人氣鍵鼠7.5折起 滿額再送藍牙音響

過年開嗆！他怒罵大伯母「吵死了」秒退群組 網嘆：留父母擦屁股

春節醫院急診常爆人潮 ICU醫曝五大原因：特別是在這時段

老人虐待通報5年增幅逾5成 衛福部示警：春節恐是高峰

相關新聞

台南學生獲全國機器人創意賽首獎 公私協力展現競爭力

中華機器人科技教育學會攜手台南市安南區公所、台南地區農會、玉秀雙語小學籌備處及可成教育基金會，指導學生參加FIRST 機...

陸交換生暫停赴台 海基會證實

在台灣大選前夕、兩岸情勢未明之際，中國大陸多省市近日傳出暫停陸生赴台交換政策。海基會副秘書長蔡孟君昨證實，包括吉林、重慶...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

兒虐通報去年增2成 衛福部示警：開學4周是高峰

衛福部統計，去年全國兒少通報事件逾12萬件次，相較民國111年約成長2成，其中屬兒少遭家長不當對待事件成長7%。衛福部保...

跟著林品任上國際舞台 國家青年交響樂團甄選今截止

第三屆國家青年交響樂團即將在7月登場，由國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾率領國家青年交響樂團，呈現法蘭克：庫斯科協奏曲、法...

台文館重量級文學文物「呂赫若日記」修護 一窺時代的心靈

國立台灣文學館正舉辦「館慶二十・文物賦活」特展，其中重量級文物「呂赫若日記」歷時多月修護，於今年呂赫若將屆110歲誕辰之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。