兒虐通報去年增2成 衛福部示警：開學4周是高峰

衛福部統計，去年全國兒少通報事件逾12萬件次，相較民國111年約成長2成，其中屬兒少遭家長不當對待事件成長7%。衛福部保護司指出，兒少不當對待以幼兒體罰為主，施暴者多是主要照顧者，尤其近期學校開學，根據經驗，開學2至4周是兒虐高峰，呼籲家長提前安排收心，面對爭端冷靜處理。

衛福部保護司司長張秀鴛說，主要類型為身體不當對待，被害兒少年齡以國小學童增加最多、其次則為6歲以下之幼童，顯示去年兒少保護案件增長最多的類型是國小以下兒童遭家長體罰、不當管教。

張秀鴛表示，兒少通報案件的來源包括「兒少權法」規定的警察、社工、醫院醫事人員等責任通報人員，通報年齡至18歲；兒少不當對待案件的施暴人，85％以上為主要照顧者，包括父母、監護人，以及學校老師、托嬰中心保母、安親班老師等。

「兒虐事件不會因為少子化而減少。」張秀鴛指出，最常施暴的仍是父母，因長期與孩子生活在一起，若父母期望過高，加上親職教養不足，就容易發生不當對待案件。除管教議題引起的兒童虐待，青少年因使用科技產品、網路成癮導致的家庭衝突，也逐漸浮現。

今天是全台國中小學開學日，張秀鴛表示，因學童於假期間生活作息混亂，開學初期容易出現功課沒寫、上課遲到等狀況，較容易與父母因管教問題發生衝突，根據經驗，寒暑假結束後2至4周是兒虐事件高峰期，呼籲家長安排孩子提前收心，將生活作息調整至平日上課的正常周期。

張秀鴛表示，兒少通報案件中約有一成經社工評估家庭功能後，必須積極介入，設計家庭處遇計畫，要求家長接受親職教育，其中較嚴重者更必須將孩童送至家外安置機構、寄養家庭，針對家庭關係進行重整。

張秀鴛說，家長管教方式應從打罵式管教改為正向管教，若管教不來者可尋求專家協助，或交由替代性照顧，如熟悉孩子生活習性的家人朋友等，主要照顧者獲得喘息，不必硬碰硬，若出現衝突時，則建議先離開現場，帶孩子情緒冷卻再來溝通。