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跟著林品任上國際舞台 國家青年交響樂團甄選今截止

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
第三屆國家青年交響樂團即將在7月登場，報名今天截止。圖／國家交響樂團提供
第三屆國家青年交響樂團即將在7月登場，報名今天截止。圖／國家交響樂團提供

第三屆國家青年交響樂團即將在7月登場，由國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾率領國家青年交響樂團，呈現法蘭克：庫斯科協奏曲、法雅：《三角帽》第二號組曲，並攜手小提琴家林品任帶來巴伯：小提琴協奏曲，作品14，音樂會最後獻上李姆斯基－柯薩科夫：西班牙隨想曲，作品34。本次巡迴地點遍及台北、苗栗、高雄，更將首度踏上國際，前進新加坡與泰國，讓世界聽見青年音樂家們的無窮潛力。

國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾，自上任後即結合其在國際參與青年音樂活動的寶貴經驗，將各國樂團培訓青年音樂家之制度融入台灣，創建出符合台灣之「國家青年交響樂團」（National Symphony Youth Orchestra, 以下稱NSYO），希望讓年輕學子們發揮潛力，並以台灣文化大使的角色，打開邁向國際音樂的大門。

NSYO每年於寒暑假期間，招募國內外優秀青年音樂家進行密集排練與課程，也邀請國際知名音樂家同台巡演，為新生代音樂家們創造寶貴的經驗與無價的回憶。

NSYO特別提供通過甄選者申請獎助金，也提供表現優異之青年音樂家獎學金，期許在追逐夢想的道路上，能為莘莘學子提供一臂之力。本屆獲得支持美國公民和居民音樂家，體驗全球學習和表演機會的承德基金會（Chenter Foundation），提供美國學員獎學金，將擇優提供數名美國公民及居民學員獎學金。

第三屆國家青年交響樂團（NSYO）2024年暑期甄選今日17:00截止報名，線上報名表單： https://forms.gle/bXvPpBzN2iZ7kKdJA

交響樂團 青年 音樂會

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