推動AI科技教育北市編千萬鼓勵申請 每校最高補助40萬元

因應人工智慧AI、數位科技快速發展，北市教育局推動科技融入教學，為打造結合線上教學平臺、行動載具、大尺寸觸控螢幕或運用各種創新教學軟體「新世代學習空間」，特別訂定智慧教育先鋒實施計畫，共編列1000萬元，各校可訂定相關計畫，下學期開始向教育局申請，最高補助40萬元，最快113學年實施。

教育局表示，計畫分為「科技融入」及「專題學習」兩種項目，前者須至少有2個學科教師運用資訊科技，如程式設計、生成式AI、AI無人機等創新教學，每校補助最高10萬元；後者則是以解決真實生活情境為主題，運用資訊科技導入跨域課程，每校補助最高30萬元。

局長湯志民表示，希望引導學校發展跨領域課程，結合專題式學習，培養具備跨域統整、設計思考及科技應用能力的新世代公民，學校可依課程需求，妥善規劃學習空間，推動以學生為中心的教學模式，提供學生分組合作、自由探索的學習機會，教師也能妥善運用「台北酷課雲-酷AI/酷課ONO系統」輔助學生建立個人學習歷程，作教師教學診斷、落實適性化教學與自主學習。

大安區幸安國小校長曾振富表示，現今科技發展迅速，如何引導學生善用科技是學校當務之急。會積極爭取補助，希望透過空間改造及科技設備導入，讓學生自主學習，以及運用資訊科技設備解決生活情境問題。