迎接龍年 力宇教育AILEAD365為學習帶來數位春風

金龍獻瑞照千里，綠柳迎春樂萬家！願大家龍年事事順心，像龍一樣展翅高飛，勇敢迎接挑戰。也祝福大家身體健康，心想事成，在新的一年一起擁抱更多幸福和成功！

教育部2022年投入200億元預算，推動為期四年的政策「推動中小學數位學習精進方案」，針對全國中小學一至十二年級，教育部期盼能達到「班班有網路，生生用平板」。除了各式學習載具及相關硬體設備外，針對軟體設備其中有「數位內容充實計畫」，透過審查機制通過納入「校園數位內容和教學軟體選購名單」，包含數位內容、教學軟體等超過2000多項軟體，提供各縣市及學校，依據需求採購所需之產品。

力宇教育以「教學測驗 診斷補救 全面到位」的AILEAD365線上教學平臺滿足教師及學生在學習上的所有需求。其中以專業且資深的教材編輯團隊，嚴選符合各學習階段及教育趨勢之學習內容(新綱課程學年編修，每年進行內容更新)，並以高端技術與數據統計，提供專業的學習診斷、分析與有效的補強練習。

AILEAD365其中「Ai」指「Artificial Intelligence人工智慧」，不僅打造客製專屬網站，系統單一入口，更提供校方後臺管理監控功能，控管全校各項數據統計及使用狀況，包含全校教師、學生、班級使用數量及狀況，以及測驗詳細紀錄及影片觀看詳細紀錄。

力宇教育更在2023年獲得全國400多間使用學校的肯定與支持，持續推動優質的數位教學平台服務與教師研習。力宇教育提供完整的系統導入訓練，期盼能真正落實數位學習，讓科技成為教師們提高教學品質的幫手。遲早都要用數位，一開始就用最好的，AILEAD365線上教學平臺是你最好的選擇！