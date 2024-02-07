設計群名額多、餐飲搶手 新北高中特招甄選開1034名額

113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學開放報名，新北市13校11群69科開出1034個招生名額，以設計群招生名額275個名額最多、餐旅群170個居次。新北教育局分析，去年淡水商工餐飲管理科競爭最激烈，有170人搶10個名額，北科大教授曾淑惠建議學生選科不選校、就近就讀。

教育局指出，高級中等學校特色招生專業群科甄選，類似大學特殊選才獨招機制，專收偏才。免看會考及在校成績，以書面審查、術科測驗來招收學生，書審可填寫相關群科技藝技能競賽、國中技藝班、技藝社團或職探相關營隊、生涯發展規劃書等；術科測驗部分則讓全體考生皆可參加測驗，兩者分別占總成績30%、70%，同時新北也開放全國有興趣及專才學生報名。

教育局也分析112學年度報名情況，淡水商工餐飲管理科競爭最激烈，共有170位報名爭取10個名額。曾淑惠建議，喜歡餐飲學生應以興趣為考量，選科而非選校，鼓勵就近就讀，對於未來學習更有意義； 三重商工校長李立泰則說，特招錄取的學生往往在專業興趣上出色，透過在國中時期的多元試探，知道自已要什麼及不要什麼都是很好的結果，放對位置人人都是天才。

泰山高中電子科一年級學生謝宸濬說，就讀林口國中時，參加電機電子職群國中技藝班表現優異，更拿下第53屆全國技能競賽北區賽青少年組電子職類第四名，在探索中發現自己對對電路設計和程式設計非常感興趣，因此透過特色招生管道順利錄取泰山高中，期待未來能夠持續參與技藝技能競賽，不斷挑戰自我，挑戰人生巔峰。