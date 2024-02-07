設計群名額多、餐飲搶手 新北高中特招甄選開1034名額
113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學開放報名，新北市13校11群69科開出1034個招生名額，以設計群招生名額275個名額最多、餐旅群170個居次。新北教育局分析，去年淡水商工餐飲管理科競爭最激烈，有170人搶10個名額，北科大教授曾淑惠建議學生選科不選校、就近就讀。
教育局指出，高級中等學校特色招生專業群科甄選，類似大學特殊選才獨招機制，專收偏才。免看會考及在校成績，以書面審查、術科測驗來招收學生，書審可填寫相關群科技藝技能競賽、國中技藝班、技藝社團或職探相關營隊、生涯發展規劃書等；術科測驗部分則讓全體考生皆可參加測驗，兩者分別占總成績30%、70%，同時新北也開放全國有興趣及專才學生報名。
教育局也分析112學年度報名情況，淡水商工餐飲管理科競爭最激烈，共有170位報名爭取10個名額。曾淑惠建議，喜歡餐飲學生應以興趣為考量，選科而非選校，鼓勵就近就讀，對於未來學習更有意義； 三重商工校長李立泰則說，特招錄取的學生往往在專業興趣上出色，透過在國中時期的多元試探，知道自已要什麼及不要什麼都是很好的結果，放對位置人人都是天才。
泰山高中電子科一年級學生謝宸濬說，就讀林口國中時，參加電機電子職群國中技藝班表現優異，更拿下第53屆全國技能競賽北區賽青少年組電子職類第四名，在探索中發現自己對對電路設計和程式設計非常感興趣，因此透過特色招生管道順利錄取泰山高中，期待未來能夠持續參與技藝技能競賽，不斷挑戰自我，挑戰人生巔峰。
教育局表示，113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學簡章公告於新北市泰山高中(https://www.tssh.ntpc.edu.tw/ischool/publish_page/429/)及各招生學校網站，集體報名請洽詢各國中承辦處室，個別報名請洽詢泰山高中，填寫報名資料時間即日起至3月8日， 術科測驗時間為4月13日。考生可於4月1日起至報考學校校網查詢術科測驗方式、項目、時間等重要資訊。
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